عدوان "إسرائيلي" غير اعتيادي قرب دمشق.. إنزال قوات وموجة غارات في منطقة الكسوة

ترجمة عبد الله الزطمة

شهدت منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية دمشق، خلال الأيام الماضية، عملية عسكرية غير مسبوقة نُسبت إلى الجيش الإسرائيلي، تخللتها غارات جوية وإنزال لقوات خاصة، بحسب ما أفادت تقارير سورية وأجنبية.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" اليوم الخميس، فقد بدأت الأحداث مساء الثلاثاء، حين عثرت دورية تابعة للجيش السوري على ما قيل إنها "أجهزة مراقبة وتنصّت" مزروعة في المنطقة. عقب ذلك، شنّت طائرات مسيّرة هجومًا استهدف منشآت عسكرية، وأسفر عن مقتل ثمانية جنود من الفرقة 44، بينهم ضابط برتبة قائد.

وفي اليوم التالي، واصلت (إسرائيل) – بحسب تقارير إعلامية – قصف المنطقة لمنع وصول تعزيزات من قوات الجيش السوري. ولاحقًا، نُفذ إنزال جوي بواسطة أربع مروحيات إسرائيلية حملت عشرات الجنود، عملوا لأكثر من ساعتين في محيط تلّة جبل مناع، وهي منطقة كانت تُستخدم سابقًا كقاعدة للدفاع الجوي تديرها إيران.

وقالت مصادر عسكرية سورية إن القوات الإسرائيلية انسحبت دون اشتباك مباشر، فيما أشارت تقارير إلى أن قوات الجيش السوري لم تتمكن من الوصول إلى الموقع إلا بعد مغادرة الطائرات، حيث انتشلت جثث الجنود ودمرت بعض أنظمة المراقبة.

بالتزامن، تعرضت مناطق قريبة من معرض دمشق الدولي لقصف جوي، واعتبر مراقبون أن "الاستعراض العسكري الإسرائيلي" سرق الأضواء من افتتاح المعرض، الذي حضره الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول ظهور علني له منذ شهور.

في المقابل، أدانت وزارة الخارجية السورية الهجوم، واعتبرته "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ولسيادة الأراضي السورية"، مشيرة إلى أنه "جزء من سياسة (إسرائيل) العدوانية الرامية إلى زعزعة استقرار المنطقة".



وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير عن جهود أمريكية لإبرام اتفاقية أمنية ثلاثية تضم (إسرائيل) وسوريا ولبنان. وفي هذا السياق، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوث الأمريكي توماس باراك، فيما تحدثت مصادر سورية عن "مفاوضات أمنية متقدمة" بين دمشق و(تل أبيب).

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين