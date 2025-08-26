"أوتشا" تحذِّر من سيناريو أسوأ للمجاعة في قطاع غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يوم الثلاثاء، من سيناريو أسوأ للمجاعة في قطاع غزة حال لم يتغير الوضع القائم.

وقالت المتحدثة باسم المكتب أولغا تشيريفكو، في تصريحات صحفية حول مستجدات الوضع الإنساني في القطاع، إن المجاعة بدأت تتفاقم بوتيرة متسارعة جراء استمرار الحصار والتجويع الإسرائيلي.

وأشارت تشيريفكو إلى تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابع للأمم المتحدة، والذي أكد وجود مجاعة في محافظة غزة (شمال)، وتوقع امتدادها إلى محافظتي دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبه بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضافت أن نتائج التقرير "لم تكن مفاجئة" بالنسبة لهم، متابعة "هذا ما كنا نحذر منه منذ أشهر، وسنشهد سيناريو أسوأ إذا لم يتغير الوضع القائم".

وأردفت المتحدثة أن التقرير الأممي حذر من أنه في حال عدم التعامل مع الوضع الراهن بصورة شاملة وصحيحة، فإن المجاعة قد تمتد بسهولة إلى مناطق أخرى من القطاع.

وشددت على أن السبيل الوحيد لوقف المجاعة في غزة هو إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين، مطالبة بإزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات، وتوفير ممر آمن ومنتظم لتوزيعها.

وأكدت تشيريفكو أن "وفيات كان من الممكن تفاديها قد وقعت بالفعل"، وأن "الوضع الحالي من صنع الإنسان بالكامل، وكان بالإمكان منعه لو جرى التدخل في الوقت المناسب، لكن لم تتخذ الخطوات الكافية".

وتابعت محذرة من أن المجتمع الدولي والأطراف المعنية لم يدركوا بعد ما قد يحدث إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل إزاء الوضع في غزة.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة، توفي 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلًا بسبب سوء التغذية جراء تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ مارس/ آذار الماضي.