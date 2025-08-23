لازاريني: على إسرائيل عدم إنكار المجاعة التي أوجدتها في غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم السبت، إن على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن “إنكار المجاعة” التي تسببت بها في قطاع غزة.

ودعا في تدوينة على منصة “إكس”، كل أصحاب النفوذ في العالم “لاستخدام نفوذهم بعزم وإحساس بالواجب الأخلاقي” لثني إسرائيل عن تعميق المجاعة في القطاع المحاصر.

وقال لازاريني: "حان الوقت لحكومة إسرائيل أن تتوقف عن إنكار المجاعة التي تسببت بها في غزة"، ودعا المفوض العام لوكالة الأونروا إلى سرعة التحرك لإيقاف المجاعة قائلا: "كل ساعة لها قيمتها".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم السبت، بأنّ “المجاعة في مدينة غزة يمكن إيقافها”.

وقالت أونروا، في بيان صحافي على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه يمكن وقف مسار الكارثة الإنسانية المستمرة من خلال إدخال الكثير من المساعدات عن طريق الأمم المتحدة بما في ذلك أونروا، مضيفة أن “مخازن أونروا وحدها في الأردن ومصر ممتلئة”.

وأشارت إلى أنه يوجد ما يكفي من الأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة الصحية وهي جاهزة لملء 6 آلاف شاحنة. وتابعت: “يجب على إسرائيل أن تسمح لنا بتقديم المساعدات إلى غزة”.

وكانت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (آي بي سي)، أكدت في تقرير وجود المجاعة في محافظة غزة، وتوقعت أن تمتد إلى محافظتي دير البلح وخانيونس وسط وجنوب القطاع بنهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسارعت سلطات الاحتلال إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق، زاعمة في بيان للجيش أمس الجمعة، أن التقرير استند إلى “شهادات هاتفية”.

المصدر / فلسطين أون لاين