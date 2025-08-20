استطلاع للرَّأي يكشف اتِّجاهات جديدةً للرَّأي الأميركيِّ حيال غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن 58% من الأميركيين يرون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، في حين عارض 33% هذا التوجّه، وامتنع 9% عن الإجابة.

الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام وانتهى الاثنين الماضي، جاء في وقت أعلنت فيه ثلاث دول حليفة لواشنطن، هي كندا وبريطانيا وفرنسا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، مما زاد من الضغوط السياسية على إسرائيل، خصوصاً مع تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة.

كما أظهرت النتائج أن 65% من الأميركيين يؤيدون قيام الولايات المتحدة بدور أكبر لمساعدة سكان غزة الذين يواجهون المجاعة، بينما عارض ذلك 28% فقط، معظمهم من الجمهوريين المقرّبين من الرئيس السابق دونالد ترمب.

وفي ما يتعلق بالتصعيد العسكري، اعتبر 59% من المشاركين أن الرد الإسرائيلي على هجمات 7 أكتوبر "مبالغ فيه"، مقابل 33% يرون عكس ذلك. وتُظهر هذه النسبة ارتفاعاً عن استطلاع مماثل في فبراير 2024 حين قال 53% فقط إنه مفرط.

بالتوازي، تستعد إسرائيل لاستدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت على خطة توسيع الهجوم للسيطرة على مدينة غزة، في ظل تحذيرات أممية ودولية من أن الأزمة الإنسانية في القطاع وصلت إلى "مستويات لا يمكن تصورها".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و122 شهيدًا ، و156 ألفا و758 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصا، بينهم 112 طفلا.