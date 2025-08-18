"ألقيت بالقمامة"... تحقق في حادثة اختفاء جوازات سفر "إسرائيلية" في البوسنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

لا يزال 47 سائحًا إسرائيليًا عالقين في جمهورية البوسنة والهرسك بعد فقدان جوازات سفرهم، ما حال دون تمكنهم من العودة إلى إسرائيل، وسط ظروف مرتبكة دفعت السلطات المحلية إلى فتح تحقيق في الحادثة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن الشركة المنظمة للرحلة أبلغت السلطات البوسنية عن فقدان جوازات سفر السياح، لتباشر الأخيرة فحص كاميرات المراقبة في الفندق الذي يقيم فيه الإسرائيليون، حيث تبين أن جوازاتهم أُلقِيَت في القمامة عن طريق الخطأ.

وحاول بعض أفراد المجموعة البحث بأنفسهم في مكب النفايات الذي نقلت إليه أكياس القمامة من الفندق، لكن جهودهم باءت بالفشل، فيما طلبت منهم السلطات العودة إلى مقر إقامتهم وانتظار حلّ رسمي.

وفي ظل عدم وجود قنصلية إسرائيلية في البوسنة، أوضح أحد السياح العالقين أنهم لا يعرفون متى سيتمكنون من العودة إلى تل أبيب. وقد أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تتابع القضية، مشيرة إلى أن التواصل مع المسافرين يجري عبر سفارتها في بلغراد، عاصمة صربيا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن موظفي الفندق هم من ألقوا جوازات السفر في سلة المهملات بمكتب الاستقبال بطريق الخطأ.

وأضافت الصحيفة أن الرحلة كان يفترض أن تعود إلى إسرائيل يوم السبت الماضي، غير أن المغادرة تأجلت حتى يتم إصدار جوازات سفر جديدة للمجموعة.

وتزامن هذا الحادث مع خروج مظاهرات حاشدة في سراييفو، عاصمة البوسنة، تندد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وتطالب بفرض عقوبات عليها ووقف العدوان، وهو ما أضفى بُعدًا سياسيًا إضافيًا على أزمة السياح العالقين.