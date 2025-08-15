انحسار موجة الحر: انخفاض الحرارة لكنها تبقى أعلى من المعتاد

فلسطين أون لاين

15 اغسطس 2025 . الساعة 19:41 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

بدأت موجة الحر التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي بالانحسار، لكن طقس اليوم الجمعة سيظل أدفأ من المعتاد لهذا الموسم.

وستنخفض درجات الحرارة بشكل رئيسي في الجبال والمناطق الداخلية، وسيشعر المواطنون بتحسن، لكن ستستمر موجات حر شديدة إلى شديدة في معظم المناطق. ومن المتوقع أن يكون الجو ليلاً غائماً جزئياً إلى صاف

سيكون الجو غدًا غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الموسم.

كما سيشهد الطقس انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة. يوم الأحد، سيستمر الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، دون أي تغير يُذكر في درجات الحرارة، وينطبق الأمر نفسه يوم الاثنين.

وبحسب الأرصاد حطمت موجة الحر غير العادية التي شهدها هذا الأسبوع عدة أرقام قياسية منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.

ففي غور الأردن سُجِّل الرقم القياسي - الذي حُطِّم عدة مرات هذا الأسبوع - عند 49.7 درجة مئوية. وفي ليلة الثلاثاء، التي وُصِفَت بأنها الليلة الأكثر حرارة حتى الآن في عام 2025، سُجِّلت 39.2 وحدة قياس حرارة، وهو رقم يجمع بين درجة الحرارة والرطوبة.

بالإضافة إلى ذلك، جلبت الموجة أيضًا طقسًا استوائيًا تسبب في هطول أمطار في القدس مساء الثلاثاء.

