مبادرة الأزهر تطلق فرصة تطوع مدفوع الأجر لدعم نفسي في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أطلق التجمع الشبابي التطوعي بالتعاون مع مبادرة الأزهر للدعم النفسي فرصة تطوع مدفوع الأجر للشباب والشابات في قطاع غزة للمساهمة في تقديم الدعم النفسي للمتضررين من حرب الإبادة الجماعية.

تهدف المبادرة إلى توفير جلسات دعم نفسي منتظمة للمحتاجين، وستكون جلسة واحدة أسبوعيًا لمدة ساعة ونصف.

** شروط التقديم

لكي يتمكن المتقدمون من المشاركة في المبادرة، يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

* أن يكون من سكان شمال غزة أو غرب غزة.

* أن يكون خريجًا أو طالبًا في تخصص ذي صلة (علم نفس، خدمة اجتماعية، وما شابه).

* الالتزام التام بفترة المبادرة.

تستمر فترة التسجيل حتى تاريخ 20 أغسطس 2025 في تمام الساعة الرابعة مساءً.

البيانات المطلوبة في النموذج:

* الاسم الكامل.

* رقم الجوال.

* مكان النزوح.

* التخصص.

* المعدل التراكمي.

* الجنس (ذكر/أنثى).

* الحالة الاجتماعية (متزوج/ة، أعزب/ة، مطلق/ة، أرمل/ة).

طريقة التسجيل

للتسجيل، يمكن للمهتمين تعبئة البيانات المطلوبة في النموذج المخصص عبر الرابط التالي، اضغط هنا