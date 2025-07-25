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بالفيديو احتجاجات في برلين وفيينا تندِّد بحصار غزَّة وتطالب بإنهاء المجاعة

25 يوليو 2025 . الساعة 18:12 بتوقيت القدس
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احتجاجات في برلين وفيينا تندِّد بحصار غزَّة وتطالب بإنهاء المجاعة
وكالات/ فلسطين أون لاين

شهدت العاصمتان الألمانية برلين والنمساوية فيينا، اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة تضامناً مع قطاع غزة، ورفضاً لحرب التجويع التي تفرضها إسرائيل على سكانه المحاصرين منذ أشهر.

وفي برلين، تجمع نحو 300 متظاهر قرب نقطة "تشيك بوينت تشارلي" الشهيرة، رافعين لافتات كتب عليها "إسرائيل تجوّع غزة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، وسط هتافات تطالب بفتح المعابر وإنهاء المجاعة.

وتدخلت الشرطة الألمانية بقوة لتفريق المحتجين، مستخدمة العنف الجسدي ضد بعضهم، ما أدى إلى تسجيل إصابات واعتقالات، بدعوى أن التظاهرة تمثل تهديداً للأمن العام.

أما في العاصمة النمساوية فيينا، فقد نظم محتجون وقفة أمام مبنى وزارة الخارجية، رفعوا خلالها شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي وبالحصار المفروض على غزة، مطالبين بتحرك دولي عاجل لإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة.

وتأتي هذه التحركات الشعبية بينما تجاوز عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة 113 وفاة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، وسط تحذيرات منظمات أممية من خطر المجاعة، لا سيما في شمال القطاع.

من جهتها، قالت وكالة "أونروا" إن إسرائيل "تجوع مليون طفل في غزة"، مؤكدة أن المستشفيات تستقبل يومياً مئات الحالات المصابة بأعراض خطيرة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والرعاية الصحية.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مانعة دخول المساعدات الغذائية والطبية، مما فاقم الوضع الإنساني ودفعه إلى حافة الكارثة.

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