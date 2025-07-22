خلال ساعات.. 4 وفيات بينهم طفلان بسبب سوء التَّغذية والجفاف في غزة

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بتسجيل 4 وفيات في القطاع بينهم طفلان، بسبب سوء التغذية والجفاف منذ فجر اليوم الثلاثاء.

من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أفادت المصادر بوفاة الطفل الرضيع يوسف محمد الصفدي، البالغ من العمر 40 يومًا، بسبب الجوع ونقص الحليب في شمال القطاع، في واحدة من أبشع صور الحصار المفروض على الأطفال والرضّع.

كما أُعلن في مستشفى شهداء الأقصى بوسط القطاع عن وفاة أحمد الحسنات نتيجة تدهور حالته الصحية بفعل سوء التغذية.

وتوفي الطفل عبد الجواد الغلبان (12 عامًا) بسبب نقص البروتينات والحليب والكالسيوم، وهو ما بات ظاهرة شائعة في صفوف أطفال غزة الذين يُتركون لملاقاة الجوع بلا غذاء ولا علاج.

كما توفيت الشابة رحيل محمد رصرص في مدينة خانيونس جنوب القطاع، نتيجة الجفاف والمجاعة، في ظل حرمان الأهالي من المياه والاحتياجات الأساسية.

وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة، إن القطاع دخل مرحلة الخطر من المجاعة و"نتوقع موتا جماعيا من النساء والأطفال".

وأضاف، "هناك أعداد كبيرة من الحالات التي تعاني من سوء التغذية في المراكز الصحية"، مشيرًا إلى أنَّ 60 ألف حامل في القطاع يعانين سوء التغذية والجوع.

من جهتها، طالبت وزارة الصحة الجهات الحقوقية والأممية بضرورة الضغط الدولي العاجل من أجل فتح المعابر بشكل دائم وإدخال المساعدات الإنسانية، محذّرة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بموجات جديدة من الشهداء جوعًا خلال الأيام المقبلة.

ويواصل الاحتلال إغلاق الاحتلال لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، ومنع إدخال أي مساعدات إنسانية أو إمدادات طبية، مما تسبب بتفاقم الأزمة وارتفاع عدد ضحايا الجوع إلى 1021 شهيدًا، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وتشن "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.



المصدر / فلسطين أون لاين