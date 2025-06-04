الإعلامي الحكومي: الاحتلال يقصف مستشفى شهداء الأقصى للمرة الـ11

غزة/ فلسطين أون لاين

ندّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح للمرة الحادية عشرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، واصفًا الهجوم بأنه "جريمة ممنهجة ضد القطاع الصحي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحفي، أن طائرات الاحتلال قصفت سطح المبنى الرئيسي للمستشفى بواسطة ثلاث طائرات مُسيّرة، ما تسبب في أضرار مادية مباشرة داخل الحرم الطبي، دون مراعاة لوجود المرضى والكوادر الطبية.

وأشار البيان إلى أن الاستهداف الجديد يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الممنهجة على المستشفى ذاته، والتي وثقت في تواريخ متتالية، مشددًا على أن تكرار القصف يعكس "نية واضحة لتدمير البنية التحتية الصحية في قطاع غزة".

وقد تم رصد التواريخ التي قصف الاحتلال فيها داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وهي كما يلي:

1. الأربعاء 10 يناير 2024

2. الأحد 31 مارس 2024

3. الاثنين 22 يوليو 2024

4. الأحد 4 أغسطس 2024

5. الخميس 5 سبتمبر 2024

6. الاثنين 27 سبتمبر 2024

7. الاثنين 7 أكتوبر 2024

8. الاثنين 14 أكتوبر 2024

9. السبت 9 نوفمبر 2024

10. الأحد 13 أبريل 2025

11. الأربعاء 4 يونيو 2025 (قصف سطح المستشفى 3 مرات بـ3 مُسيّرات).

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المتواطئة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، مؤكدًا أن استهداف المستشفيات يمثل خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف وكافة الأعراف الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الصحية والمدنيين زمن الحرب.

كما جدد دعوته العاجلة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية للتحرك الفوري من أجل وقف هذه الانتهاكات وتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة.