فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: تصريحات بايدن وبلينكن مُضللة وما عُرض على الحركة يشكّل انقلابًا على ما تمّ التوصّل إليه في "تموز"

ضابط بريطاني متقاعد: حماس حوّلت رفح إلى شبكة معقدة من الأنفاق

الاحتلال يرتكب مجزرةً مروّعة في قصفه مدرسة "مصطفى حافظ" غرب غزة

أكاديمية هندية: المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمام معاناة النساء في غزة

جنرال "إسرائيلي": الجيش يواجه صعوبة في التعامل مع جبهتين في آن واحد

"أكَلتْهم حرفيًا".. جرذان تُهاجم جنود الاحتلال في مُعسكر عسكري بالجليل الأعلى

بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 33 أسيرًا من قطاع غزة

بهذه الأساليب.. المكتب الحكومي يؤكد استخدام الاحتلال والإدارة الأمريكية سياسة التجّويع وسيلة للضّغط السّياسي

3 مجازر في يوم واحد وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40 ألف و173 شهيدًا

الشوا لـ"فلسطين أون لاين": الأوضاع الكارثية في غزة تتطلب هدنة إنسانية لإنقاذ "الحياة المدنية"

"المبنى انهار على رؤوس النازحين"..

محدث بالفيديو والصور الاحتلال يرتكب مجزرةً مروّعة في قصفه مدرسة "مصطفى حافظ" غرب غزة

20 اغسطس 2024 . الساعة 13:12 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة جرّاء قصفها مدرسةً تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة، إنه تمكّن من انتشال جثامين 12 شهيدًا جرّاء استهداف الاحتلال مدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي أكثر من 700 نازح غربي مدينة غزة.

وذكر أن جيش الاحتلال قصف 9 مدارس تؤوي مئات النازحين في القطاع خلال الفترة الأخيرة.

و قال أحد شهود العيان لمراسل"فلسطين أون لاين"، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت صباح اليوم، المدرسة التى تأوي نازحين ما أدى لاستشهاد عشرة وأصيب آخرون بجروح صباح يوم الثلاثاء".

وأفادت مصادر صحفية بأن أكثر من 20 شهيدًا لا يزالون تحت أنقاض مدرسة مصطفى حافظ بعد قصفها في مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى ارتقاء الصحفي حمزة مرتجى، في القصف الصهيوني الذي استهدف مدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة غزة.

وفي 10 آب/ أغسطس الجاري، استشهد أكثر من 100 مواطن، وأصيب 150 بجروح، في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين النازحين بمدرسة "التابعين" في منطقة الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء المواطنين صلاة الفجر.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن جيش الاحتلال استهدف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة  174 مدرسة ومركز إيواء، بعضها مدارس حكومية، وأخرى تابعة لـ "ونروا"، وتجاوز عدد الشهداء في تلك المجازر 1050 شهيداً.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #استهداف مراكز الإيواء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة