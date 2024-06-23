مسؤول الصليب الأحمر يروي لحظات سقوط "قذائف من العيار الثقيل" قرب مكتبه برفح

غزة/ فلسطين أون لاين

وقعت انفجارات كبيرة على مقربة من مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، تلاها تدفق للجرحى و”أكوام من الجثث” و”برك من الدماء”، وفق ما روى، السبت، مسؤول في المنظمة.

وليل الجمعة، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سقوط “قذائف من العيار الثقيل” على مقربة من مكتبها في المواصي بالقرب من رفح، مما أدى إلى “تدفق هائل للضحايا إلى المستشفى الميداني للصليب الأحمر” من دون تحديد مصدر النيران.

وفي شهادته، أفاد مسؤول اللجنة الدولية للصليب الأحمر وليام شومبورغ في تصريح لصحفيين عبر الفيديو بأن كل شيء بدأ نحو الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش) مع دوي “3 انفجارات كبيرة”.

The ICRC office in Gaza, which is surrounded by hundreds of displaced civilians living in tents, was damaged by nearby shelling in Gaza.



Firing so dangerously close to humanitarian structures puts the lives of civilians and humanitarians at risk. https://t.co/SVrwaQ9cNV — ICRC (@ICRC) June 21, 2024

وهذه ليست المرة الأولى التي تتضرر فيها مرافق تابعة للمنظمة التي تتخذ في جنيف مقرا، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة. لكن شومبورغ شدّد على أن “حجم هذه الصدمة كان غير مسبوق، على الأقل بالنسبة لهم”.

وأضاف “عثرنا حرفيا على أشلاء بشرية متناثرة في مناطق مختلفة، بما في ذلك داخل مجمّع اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، موضحا أن هذه الأشلاء جرى جمعها لاحقا.

وقال “في لحظات قليلة، شهدنا تدفقا لجرحى يصلون إلى مدخل مجمّعنا. كانت هناك أكوام من الجثث والدماء في كل مكان”.

وأضاف “بصراحة، إنه أمر لا يشبه أي شيء رأيته من قبل. كان حجم المعاناة في غضون وقت قصير جدا صادما حقا للفريق. حاولنا بكل قوانا جعل حال بعض الضحايا مستقرة”.

وتحدّث شومبروغ عن "برك من الدماء" في محيط مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعن “جثث متناثرة على الأرض، وشعور بالخوف الشديد لدى الناس الذين تملّكهم بوضوح الذعر واليأس والذين لا مكان آخر يذهبون إليه”.

وأضاف أنه كان "يوما عصيبا للغاية بالنسبة الى الفريق والضحايا والعائلات”.

وتقيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجوار المبنى الذي تضرر من جراء “المقذوفات” مخيما كبيرا يؤوي عددا كبيرا من عائلات موظفي المنظمة.

ووصف شومبورغ عدم إصابة أعضاء فريقه وعائلاتهم بجروح خطرة بأنه “معجزة”.

وتؤوي منطقة المواصي الساحلية القريبة من رفح نازحين انتقلوا إليها هربا من القتال في بقية أنحاء القطاع الفلسطيني. وقد أعلنتها إسرائيل “منطقة إنسانية”، وهي نظريا آمنة للنازحين.

ووفق شومبورغ، فإن مرافق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تقع في هذه “المنطقة الإنسانية” بل جنوبها، في “قطاع محاذ”.

وشدّد على أن مواقع وإحداثيات كل المرافق التابعة للمنظمة معروفة لدى جميع أطراف النزاع، كما أن المباني كافة تحمل شارة الصليب الأحمر.

بدوره، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إجراء تحقيق في قصف أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وألحق أضرارا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وكتب بوريل على منصة إكس “يدين الاتحاد الأوروبي القصف الذي ألحق أضرارا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. ثمة حاجة إلى تحقيق مستقل وينبغي محاسبة المسؤولين عنه”.

وقال “يجب أن يكون الصليب الأحمر في غزة قادرا على القيام بجميع واجباته بأمان بموجب اتفاقيات جنيف بما في ذلك الحماية الإنسانية ومساعدة الضحايا”.

المصدر / وكالات