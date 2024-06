مسؤول الصليب الأحمر يروي لحظات سقوط "قذائف من العيار الثقيل" قرب مكتبه برفح

غزة/ فلسطين أون لاين

وقعت انفجارات كبيرة على مقربة من مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، تلاها تدفق للجرحى و”أكوام من الجثث” و”برك من الدماء”، وفق ما روى، السبت، مسؤول في المنظمة.

وليل الجمعة، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سقوط “قذائف من العيار الثقيل” على مقربة من مكتبها في المواصي بالقرب من رفح، مما أدى إلى “تدفق هائل للضحايا إلى المستشفى الميداني للصليب الأحمر” من دون تحديد مصدر النيران.

وفي شهادته، أفاد مسؤول اللجنة الدولية للصليب الأحمر وليام شومبورغ في تصريح لصحفيين عبر الفيديو بأن كل شيء بدأ نحو الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش) مع دوي “3 انفجارات كبيرة”.

The ICRC office in Gaza, which is surrounded by hundreds of displaced civilians living in tents, was damaged by nearby shelling in Gaza.



Firing so dangerously close to humanitarian structures puts the lives of civilians and humanitarians at risk. https://t.co/SVrwaQ9cNV