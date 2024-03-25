18 شهيدًا في دير البلح وقصف عنيف في محيط مجمع الشفاء الطبي

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 171 على التوالي، حربه الهمجية على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر والجرائم التي سُجلت في تاريخ حروب العصر الحديث. لم يترك الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى اليوم أي أسلوب من أساليب القتل إلا وقد ارتكبه ضد شعبنا الأعزل، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان على غزة حتى أمس الأحد، إلى 32226 شهيدًا، و74518 جريحًا.

وفيما يلي رصد فريق "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة في كافة مناطق قطاع غزة، منذ ساعات الليل حتى فجر اليوم الإثنين:

في غزة، واصل الاحتلال الصهيوني، حصاره واقتحامه لمستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، مرتكبًا جرائم وانتهاكات علنية بحق المرضى والنازحين والطواقم الطبية.

وأكدت مصادر صحفية، أن الاحتلال شن قصفًا جويًا ومدفعيًا على جميع المناطق المحيطة بالمجمع، وسط إطلاق نار كثيف ومتواصل، منذ ساعات الفجر حتى صباح اليوم، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في دير البلح، ارتكب الاحتلال، مجزرة بشعة، جرّاء قصفه منزلًا مأهولًا بالسكان يعود لعائلة "سلمان" في شارع البيئة بدير البلح أثناء أداء العائلة صلاة التراويح.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 18 شهيدًا وإصابة عدد كبير من المواطنين، ولا تزال عملية البحث جارية حتى صباح اليوم.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس.

وتمكّن المواطنون، صباح اليوم، من انتشال 5 شهداء من منطقة القرارة شمال خانيونس

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني، في ساعات الليل الأولى، منزلًا لعائلة "برهوم" في مخيم يبنا شرق رفح، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد كبير من سكان البيت.

كما وصل إلى مستشفى النجار 4 شهداء وعدد من الإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة "عيسى" في حي الجنينة شرق مدينة رفح.