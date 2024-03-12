مفوض الأونروا: الاحتلال يحظر دخول مساعدات طبية "بالغة" الأهمية

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن "إسرائيل" حظرت إدخال مساعدات -بالغة الأهمية- بينها أجهزة التنفس الاصطناعي وأدوية السرطان إلى غزة، وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب مقصات طبية.

وأشار لازاريني، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أمس الإثنين، إلى أن جميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، وأضاف "يأتي القليل جدًا وتزداد القيود".

وذكر أن الاحتلال أرجع شاحنة محملة بالمساعدات لأنها كانت تحتوي على مقصات تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال.

ولفت مفوض الأونروا إلى أن المقص الطبي، أُضيف إلى قائمة طويلة من المواد المحظورة التي تصنفها السلطات الإسرائيلية" على أنها ذات استخدام مزدوج.

وأوضح أن القائمة تشمل مواد أساسية ومنقذة للحياة، بينها أدوية التخدير، والأضواء الشمسية، وأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي، وأقراص تنظيف المياه، وأدوية السرطان، ومستلزمات الأمومة.

وشدد لازاريني على أنه يجب تسهيل وتسريع عملية السماح بمرور الإمدادات الإنسانية وتسليم المواد الأساسية والحياتية، مشيرًا إلى أن حياة مليوني شخص تعتمد على ذلك، وليس هناك وقت لتضييعه.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الصهيوني حربًا مُدمرة على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 31 شهيدًا وإصابة ما يقدر بـ 72 ألف آخرين. فيما لا يزال يفرض حصارًا مشددًا على مناطق شمال قطاع غزة، مانعًا دخول المساعدات الغذائية إلى أكثر من 700 ألف مواطن صامد في مناطق الشمال، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء نتيجة الجوع الشديد والجفاف.