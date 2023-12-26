الاحتلال يتوقع ردا إيرانيا على مقتل قائد بالحرس الثوري في سوريا

رجح مسؤولون أمنيون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، أن ترد إيران على مقتل قائد كبير في الحرس الثوري جراء قصف منسوب لتل أبيب على سوريا.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم: "تتوقع إسرائيل ردا على الجبهة الشمالية على مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني السيد رضا موسوي في سوريا".

وأضافت: "وفقا للتقييمات الأمنية الإسرائيلية، فقد كثفت إيران نقل الأسلحة إلى المليشيات الشيعية العاملة في سوريا منذ أن شن الجيش الإسرائيلي حربه على حماس في غزة".

وأمس الاثنين، أعلنت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية، مقتل القيادي في الحرس الثوري رضا موسوي، إثر هجوم نفذته إسرائيل في سوريا.

وقالت الوكالة، إن موسوي "أحد كبار القادة في الحرس الثوري، قتل في هجوم نفذته إسرائيل قرب العاصمة دمشق"، وإنه كان يعمل "مستشارا عسكريا" في سوريا.

وأكد بيان للحرس الثوري الإيراني مقتل موسوي الذي وصفه بأنه "مستشار وخبير عسكري" بقصف إسرائيلي قرب دمشق.

وذكر أنّ موسوي كان مسؤولا عن تقديم الدعم لما يسمى "جبهة المقاومة" بسوريا.

وهدّد الحرس الثوري (إسرائيل) بـ"الرد الحتمي" على مقتل موسوي.

ولم تعلن (إسرائيل) رسميا المسؤولية عن قتله.

المصدر / وكالات