يوم عاشوراء.. وأهم الأسئلة التي تدور حوله

غزة/ محمد زقوت

تتعدَّد الأيام المباركة عند المسلمين ومن هذه الأيام يوم عاشوراء وهو يومٌ أنقذ الله عز وجل به سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل من بطش فرعون وجيشه.

فلا يكاد يمر شهر من الشهور الهجرية، إلا أن يتميز به يوم مبارك أو أكثر، ويتميز الشهر الحالي "المحرم" بيوم عاشوراء والذي يصادف الـ10 منه.

ويحظى العمل الصالح في هذه الأيام المباركة على أجر عظيم وكبير من الله تعالى، والأجر الذي يحظى به هذا اليوم لمن صامه أن يكفّر الله عنه ذنوب سنة سابقة.

لذا لا بد من الحرص في يوم عاشوراء وغيره من الأيام المباركة، العمل بما أوصى به رسول الله سواء كان ذلك بالصيام أو الإكثار من ذكر الله تعالى، التكبير والتهليل والتحميد، أو الصدقة وقضاء حوائج الناس وغيره من الطاعات الكثيرة.

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ويستعرض لكم موقع " " أسئلة مهمة تدور حول يوم عاشوراء العاشر من المحرَّم

على النحو التالي:

ما هو يوم عاشوراء؟

يدور يوم عاشوراء بالدرجة الأولى حول قصة سيدنا موسى مع فرعون هي واحدة من أشهر القصص في القرآن الكريم.

وبعدما رأى فرعون أنه أصبح قريب من قتل سيدنا موسى ومن معه، أوحى الله إلى نبيه أن اضرب بعصاك البحر، ليكون طريقًا ليعبر هو ومن معه، ويُغرق فرعون وجنوده في البحر بعدما أطبقه الله تعالى عليهم.

ليدوّن القرآن الكريم معجزة عظيمة بنجاة سيدنا موسى وقومه من فرعون، وإظهار الحق وإزهاق الباطل بالرغم من القوة والبطش الذي كانت تحيط بفرعون.

ما هو فضل صيام يوم عاشوراء؟

إن فضل صيام يوم عاشوراء العاشر من المحرم يصاحبه أجراً عظيمًا وكبيرًا وذلك أن الله يكرم من يصوم هذا اليوم بتكفير سنة كاملة، وذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" رواه مسلم.

وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرَّى صيام يوم عاشوراء؛ لما له من المكانة العظيمة عند الله تعالى، فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صيام يوم فضَّله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء" رواه البخاري.

ما هو سبب صيام عاشوراء؟

جاء سبب تشريع صيام يوم عاشوراء هو أنّ الله سبحانه وتعالى، نجّا سيّدنا موسى عليه السّلام ومن معه من بني إسرائيل من ظلم وبطش فرعون وجنوده.

وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّا الله بني إسرائيل من عدوّهم، فصامه موسى - عند مسلم شكراً - فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأنا أحقّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه).

هل يجوز صيام يوم عاشوراء -10 المحرم- فقط؟

أجاز الفقهاء والعلماء صيام يوم عاشوراء الـ10 من المحرم منفردًا أي وحده دون أن صيام يوم قبله أو يوم بعده، ولكن يفضَّل صيام هذا يوم قبله أو بعده، وذلك لما فيه من مخالفة لليهود.

هل صيام عاشوراء واجب أم مستحب؟

يعتبر الفقهاء والعلماء صيام يوم عاشوراء مستحب ولا يأثم تاركه، إذ إن صيامه سنَّة عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس واجبًا، لما فيه من أجر عظيم وثواب جزيل عند الله.

هل يجب صيام يوم قبل أو بعد عاشوراء؟

كما قال علماء وفقهاء الأمة أن صيام عاشوراء مستحب وغير واجب، وكذلك صيام يوم قبله أو بعده، وإنما يعد صيام مستحب لمخالفة اليهود الذي يصومون هذا اليوم.

ما هو سبب صيام يوم تاسوعاء؟

حثَّ النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين على صيام اليوم التّاسع -تاسوعاء- مع اليوم العاشر من المحرّم والذي يصادف ميعاد يوم عاشوراء أو اليوم الذي بعده، لمخالفة اليهود الذي يصومون هذا اليوم فقط.

متى يصادف يوم عاشوراء 2023 في فلسطين والبلاد العربية والإسلامية؟

يصادف يوم عاشوراء 2023 العاشر من شهر المحرم أول شهور السنة الهجرية في فلسطين والبلاد العربية والإسلامية، يوم الجمعة الموافق 28 يوليو/ تموز (7) 2023م.

ما هي الذنوب التي يكفّرها صيام يوم عاشوراء؟

يكفّر صيام يوم عاشوراء الـ10 من المحرَّم ذنوب الصغائر، أما ذنوب الكبائر فتحتاج إلى توبة خالصة، كما قال النووي رحمه الله: "إن صيام يوم عاشوراء يكفّر ذنوب الصغئر، وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، صيام عاشوراء للصغائر أي يكفّرها فقط والله أعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين