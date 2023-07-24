سواء كان طازجًا أو مجففًا.. فوائد مذهلة للبرقوق تدعم صحتك العامَّة

غزة/ هدى الدلو:

يعد البرقوق إحدى الفواكه متعدَّدة الألوان والفوائد الصحية المذهلة، إذ يحتوي على كميات وفيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والبروتينات المفيدة للصحة.

وغالبًا ما يشار إلى هذه الفاكهة المميزة باسم "حلوى الطبيعة"، وهي مصدر غني بالفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة التي تسهم في الرفاهية العامَّة.

والبرقوق من فصيلة الخوخ، ويحتوي على فيتامينات (A) و(C)، كما أنه مصدر غني بالألياف الطبيعية ويوفر للجسم مضادات الأكسدة اللازمة، هذا إضافة إلى احتوائه على كمية مناسبة من أحماض النياسين والبانتوثنيك المهمة للجسم.

ويقدّم البرقوق مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، وفق تقرير نشره موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي المتخصص، الذي عدّد 7 فوائد صحية:

يساعد الجهاز الهضمي

إذا كنت تبحث عن هضم أفضل، يمكن أن يكون البرقوق حليفك. يعد البرقوق مصدرًا غنيًا للألياف الغذائية، سواء القابلة للذوبان أو غير القابلة للذوبان؛ التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تقول صحيفة "موليكول" إن الألياف القابلة للذوبان تدعم بكتيريا الأمعاء الصحية وتعزّز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

صحة العظام

تزداد أهمية الحفاظ على عظام قوية وصحية مع تقدّمنا في العمر. ووفقًا لمجلة "نيوترينتس"، فإن مزيج الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين (K) الموجود في البرقوق يساعد في دعم كثافة العظام وتقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالعظام، مثل هشاشة العظام.

صحة القلب

هذه الفاكهة اللذيذة مليئة بمضادات الأكسدة كالمركبات الفينولية وفيتامين (C)، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات في نظام القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لدراسةٍ فقد ارتبط الاستهلاك المنتظم للبرقرق بانخفاض مستويات ضغط الدم وتحسّن مستويات الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

إدارة الوزن

بالنسبة لأولئك الذين يراقبون محيط الخصر لديهم، يمكن أن يكون البرقوق إضافة ممتازة لخطة إدارة الوزن الخاصة. فعلى الرغم من كونه حلوًا بشكل طبيعي، فإن البرقوق يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ومحتوى مائي مرتفع، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، حيث تعمل الألياف الموجودة في البرقوق على إبطاء عملية الهضم والحد من آلام الجوع وتعزيز الشعور بالشبع، ما يساعد في جهود إنقاص الوزن.

قوة المغذيات

للبرقوق فوائد صحية خمس تجعله غذاءً ممتازًا، فهو قوة غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن تغذي الجسم، إذ تحتوي حبة البرقوق الواحدة على فيتامينات (A) و(C) و(K) ومختلف فيتامينات (B) المعقدة، بما في ذلك (B6) و(B3) و(B2).

كما يعد البرقوق مصدرًا غنيًا للمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي ضرورية للحفاظ على صحة العظام والعضلات ووظيفة الأعصاب.

يقوّي المناعة

يعد وجود نظام مناعي قوي أمرًا حيويًّا لمكافحة العدوى والأمراض، ويوفر البرقوق، بمحتواه من فيتامين (سي)، دفعة كبيرة لجهاز المناعة، حيث يعزّز فيتامين (سي) إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن الجسم ضد مسببات الأمراض الضارة.

تألق البشرة

يمكن أن يساهم دمج البرقوق في نظامك الغذائي بإشراق بشرتك وصحتها بشكل عام. إذ تدعم وفرة فيتامين (سي) في البرقوق إنتاج الكولاجين، ما يعزّز مرونة الجلد ويقلّل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

إضافة إلى ذلك، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة التي تسببها العوامل البيئية.