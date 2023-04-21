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بالفيديو صاروخ إيلون ماسك الجبار ينفجر بعد 4 دقائق من إقلاعه

21 ابريل 2023 . الساعة 01:59 بتوقيت القدس
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نجحت شركة "سبيس إكس" التي يرأسها إيلون ماسك اليوم الخميس في إطلاق مركبة "ستارشيب" للرحلات الفضائية من الجيل التالي لأول مرة على متن صاروخ سوبر هيفي الجديد الذي صنعته الشركة في رحلة تجريبية غير مأهولة انتهت بعد دقائق بانفجار المركبة في السماء.

وانطلقت المركبة الصاروخية ذات المرحلتين التي بلغ ارتفاعها 120 مترا، أي أعلى من تمثال الحرية، من قاعدة ستاربيز الفضائية التابعة للشركة في شرق براونزفيل بولاية تكساس.

وكانت سبيس إكس تأمل في أحسن الأحوال أن تستمر الرحلة 90 دقيقة.

 

وأظهر بث مباشر لسبيس إكس ارتقاء الصاروخ من برج الإطلاق إلى السماء بينما تنفث محركات سوبر هيفي اللهب وسحب العادم وبخار الماء.

لكن بعد أقل من أربع دقائق من بداية الانطلاق، لم تنفصل المرحلة الأعلى لستار شيب عن المرحلة الأدنى لسوبر هيفي كما كان مخططا وشوهدت المركبة وهي تنقلب رأسا على عقب قبل أن تنفجر.

ووصلت المركبة الفضائية ذروة ارتفاع عند نحو 32 كيلومترا قبل تفككها.

ورغم هذا هلل مسؤولو سبيس إكس خلال البث المباشر وقالوا إن هذه الرحلة التجريبية القصيرة ناجحة.

وكتب ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، على تويتر قائلا: "تهاني لفريق سبيس إكس على الاختبار الرائع لستارشيب! تعلمنا الكثير لاختبار الإطلاق التالي الذي سيكون في غضون بضعة شهور".

المصدر / مواقع إلكترونية
تويتر تويتر
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