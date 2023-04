نجحت شركة "سبيس إكس" التي يرأسها إيلون ماسك اليوم الخميس في إطلاق مركبة "ستارشيب" للرحلات الفضائية من الجيل التالي لأول مرة على متن صاروخ سوبر هيفي الجديد الذي صنعته الشركة في رحلة تجريبية غير مأهولة انتهت بعد دقائق بانفجار المركبة في السماء.

وانطلقت المركبة الصاروخية ذات المرحلتين التي بلغ ارتفاعها 120 مترا، أي أعلى من تمثال الحرية، من قاعدة ستاربيز الفضائية التابعة للشركة في شرق براونزفيل بولاية تكساس.

وكانت سبيس إكس تأمل في أحسن الأحوال أن تستمر الرحلة 90 دقيقة.

The tallest and most powerful rocket ever built launching. The liftoff of SpaceX Starship pic.twitter.com/meav59yVmn