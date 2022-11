أغرب أحداث كأس العالم عبر التاريخ.. منها المضحك والمؤلم

محمد إسماعيل

تعد بطولة كأس العالم والتي انطلقت قبل أكثر من تسعين عاما، أغرب أحداثها سواء المضحكة والمؤلمة محفورة في قاموس هذه البطولة.

فلم تختفي أغرب أحدث كأس العالم عبر التاريخ لقدمها، بل أصبحت في ذاكرة مشجعي هذه البطولة الأسمى في عالم رياضة كرة القدم والأكثر شعبية بطولة كأس العالم، لذا فإن أي حدث في هذه البطولة تبقى ذاكرته مهما مر عليه من أعوام.

ينتظر مشجعو بطولة كأس العالم والتي تنعقد كل أربعة سنوات، لتسجيل أهم أحدث هذه البطولة، فأحدثها باتت تتجدد مع كل انطلاقة.

لا تزال مشاركة اللاعب صاحب اليد المبتورة، من أغرب أحدث كأس العالم عبر التاريخ، حيث شارك هذا اللاعب وهو هيكتور كاسترو لاعب المنتخب الأوروغواي في أول بطولة كاس العالم، وتوج مع منتخب بلاده عام 1930 بأول بطولة كأس عالم، وقد سجل التاريخ أول هدف في بطولة كأس العالم عام 1930 وأخر هدف في نفس البطولة، باسمه.

🇺🇾 On this day in 1930…



Héctor Castro scored Uruguay’s first ever goal at a World Cup finals as the hosts defeated Peru 1-0 in Montevideo.



Aged 13, Castro lost his right forearm while using an electric saw which gave rise to his nickname “El manco” meaning “the one-armed”. pic.twitter.com/yRCUQVOT3d