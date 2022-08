علامات تدل على إصابتك بالزهايمر.. تعرف عليها

بينما لا يزال الأطباء يحاولون فهم مرض الزهايمر تماماً واكتشاف العلاجات المحتملة للمرض، فيما يلي خمس علامات تحذيرية تدل على إصابتك به، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

فقدان الذاكرة الذي يعطل الحياة اليومية

فقد كشف الأطباء أن فقدان الذاكرة والارتباك الذي يصبح منهكاً لدرجة تعطل الحياة اليومية يمكن أن يكون من أعراض مرض الزهايمر.

وفي هذا الإطار، قال طبيب الأعصاب جيمس ليفرينز، لموقع Eat this Not That إنه "في مرض الزهايمر، لا يقتصر العرض الأكثر شيوعاً على فقدان الذاكرة فقط".

وأضاف أن "الأمر يبدو كما لو أن الحدث أو المناقشة لم تحدث. ننسى جميعاً الأشياء عدة مرات أو قد نحتاج إلى بعض التلميحات لعرض حدث أو نوع من معلومات الذاكرة المحددة".

كما تابع قائلاً "لكننا نشعر بالقلق أكثر بشأن ذلك عندما يكون لديك محادثة مع أحد الوالدين على سبيل المثال، ولا يتذكرون تلك المحادثة لاحقاً وحتى مع وجود تلميحات".

مشكلات مالية

من جهتها، أشارت لورين هيرش نيكولاس من كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة إلى أن هناك الكثير من الحكايات عن مرضى لم يعرفوا حتى أنهم أصيبوا بالخرف عندما كانت تحدث بعض هذه الأحداث المتعلقة بالأمور المالية أو دفع الفواتير على سبيل المثال.

وأضافت "بعد ذلك، قد تكتشف العائلة بأكملها متى فقدوا منزلاً أو نشاطاً تجارياً، أو فجأة تمت إضافة محتال جديد إلى حسابات أخرى وكان يأخذ مدخراتهم".

قرارات ضعيفة أو سيئة

إلى ذلك، قالت جمعية الزهايمر الكندية إنه "من وقت لآخر، قد يتخذ الناس قرارات مشكوك فيها مثل تأجيل زيارة الطبيب عندما لا يكونون على ما يرام".

وتابعت "مع ذلك، قد يعاني الشخص المصاب بالخرف من تغييرات في الحكم أو اتخاذ القرار، مثل عدم التعرف على مشكلة طبية تحتاج إلى عناية أو ارتداء ملابس ثقيلة في يوم حار".

التغييرات في المزاج والشخصية

في موازاة ذلك، تعتبر التغيرات غير المبررة في المزاج والشخصية من الأعراض المبكرة الشائعة لمرض الزهايمر.

وفي هذا السياق، قال الدكتور جيمس جالفين، إنه غالباً ما تحدث تغيرات الشخصية قبل عدة سنوات من المشكلات المعرفية المتعلقة بالزهايمر.

وأضاف أن معرفة تلك العلامات مهم جداً لتطوير أدوية جديدة يمكن أن تعدل المرض. كما أنه يمنح المريض وأفراد الأسرة مزيداً من الوقت للتخطيط للتدهور التدريجي.

ومن العلامات الأخرى التي تدل على احتمال إصابتها بالزهايمر، وفق جمعية الزهايمر في المملكة المتحدة هو فقد الأشخاص الأشياء نتيجة لفقدانهم للذاكرة.

فقد يضعون العناصر الشائعة في غير مكانها، مثل النظارات أو المفاتيح، أو يضعون عنصراً في مكان ما لحفظه ثم ينسون مكانه.

المصدر / وكالات