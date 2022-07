لا تترد إطلاقا في أكل الباذنجان.. هذا ما يفعل بصحتك

يسمى الباذنجان بفاكهة الحب، وكثير من الناس من يحبونه ويتفنون في إعداد الأكلات والأطباق الشهية، ولكن هؤلاء الأشخاص ربما لا يعرفون قيمته الغذائية المدهشة.

موقع "Eat This, Not That" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية، في تقرير له قدم الباذنجان خمس فوائد رائعة للصحة.

1. يقلل الالتهاب

في السنوات الأخيرة، ألقى بعضهم باللوم على الخضار الباذنجانية (والتي تشمل الباذنجان والطماطم والفلفل والبطاطا البيضاء) لاحتمالية تسببها في الالتهاب.

وتذهب الفكرة إلى أن المواد التي تسمى قلويدات في الباذنجان سامة للإنسان، وتزيد من الالتهاب - وتؤدي في النهاية إلى تفاقم حالات مثل التهاب المفاصل والصدفية ومتلازمة القولون العصبي.

ولا يدعم العلم إزالة الباذنجان من نظامك الغذائي لترويض الالتهاب، حيث لا توجد دراسات واسعة النطاق تربط بين تناول خضراوات الباذنجانيات والظروف الصحية الالتهابية.

وفي الواقع، الأنثوسيانين، الأصباغ التي تعطي الباذنجان لونه الأرجواني الداكن، هي أيضًا مضادات أكسدة قوية. ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة تقلل - لا تحفز - الالتهاب.

2. يثبّت نسبة السكر في الدم

يمكن إضافة الباذنجان إلى قائمة الأطعمة اللذيذة والصديقة للسكر في الدم. تتراوح تقديرات مؤشر نسبة السكر في الدم في الباذنجان من نحو 15 إلى 30. (تعد الأطعمة التي تقل ترتيبها عن 55 منخفضة على هذا المقياس).

ولا يقتصر الأمر على أن الباذنجان لا يرفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، ولكن محتواه من الألياف يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على مستوى الجلوكوز لديك تحت السيطرة.

وعلى عكس الكربوهيدرات الأخرى، تبطئ الألياف امتصاص السكر في الدم. يحتوي كل كوب من مكعبات الباذنجان على 2.4 غرام من هذه المغذيات.

3. يزيد من فقدان الوزن

الألياف الموجودة في الباذنجان ليست جيدة فقط لسكر الدم (وبالطبع لصحة الجهاز الهضمي)، فهي عنصر مهم أيضًا في خطة إنقاص الوزن الناجحة. يمكن أن يساعد تناول الكثير من الألياف في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

وليس من المستغرب أن العديد من الدراسات ربطت بين اتباع نظام غذائي غني بالألياف وفقدان أكبر للوزن.

وفي الوقت نفسه، الباذنجان منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير. كوب كامل يحتوي على 20 سعرة حرارية فقط.

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك، فلا تتردد في إضافته إلى السلطات أو "بابا غنوج" للحصول على نكهة إضافية- دون سعرات حرارية عالية.

4. يعزز صحة العظام

هل تحصل على المنجنيز؟ بالتأكيد تفعل حال تناول الباذنجان. يحتوي كل كوب من الخضار الأرجواني على 0.19 ملليغرام، أي نحو 8 % من المدخول اليومي الموصى به للرجال و11 % للنساء.

قد لا تفكر كثيرًا في المنغنيز، لكن هذا المعدن الصغير له دور يلعبه في صحة العظام.

يتفاعل المنغنيز مع العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم وفيتامين د لتكوين عظام قوية وصحية.

5. يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي

"متلازمة التمثيل الغذائي" المخيفة، هي مجموعة من الأعراض ذات الصلة التي تشمل السمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.

واحدة من أفضل الطرق لمنع هذه المجموعة من الحالات هو اتباع نظام غذائي مغذي مليء بالفواكه والخضراوات (مثل الباذنجان).

ووجدت دراسة أجريت عام 2021 أن الباذنجان يمكن أن يكون مفيدًا في علاج متلازمة التمثيل الغذائي بسبب تأثيراته المضادة لارتفاع ضغط الدم، ومضادات السكري، وتعزيز فقدان الوزن.

للحصول على طبق جانبي مُرضٍ يتناسب مع جميع الصناديق الصحية، جرب تحميص الباذنجان مع الخضار الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة (مثل الطماطم أو البصل أو الثوم) وتذوقه بزيت الزيتون أو الأعشاب الطازجة. وفقاً لموقع "سبوتنيك" الروسي.

