"حماس": نحذر الاحتلال من تنفيذ مخطّط "ذبح القرابين" بـ "الأقصى" ونحمله تداعياته

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخطّط "ذبح القرابين" في المسجد الأقصى فيما يُسمّى يوم (الفصح) اليهودي، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن تداعيات تجاوزه الخطوط الحمراء للمقاومة.

وقالت "حماس" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: "نحذّر الاحتلال الصهيوني من تنفيذ مخطّط (ذبح القرابين) في المسجد الأقصى، ونؤكّد أنَّ شعبنا لن يسمح بذلك مهما كان الثمن".

أضافت: نحذّرقادة الاحتلال والجماعات الصهيونية من تنفيذ مخطط (ذبح القرابين) وممارسة طقوسهم الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك، ونشدّد على أنَّ ذلك يمثّل تصعيداً خطيراً يتجاوز كل الخطوط الحُمْر، مستدركة بالقول: كما أنَّه اعتداء مباشر على عقيدة ومشاعر شعبنا وأمَّتنا في هذا الشهر الفضيل، ونحمّلهم مسؤولية تداعياته كافّة.

وتابعت: "إنَّ جماهير شعبنا الفلسطيني بكل مكوّناته؛ أهلنا المرابطين في القدس، والثائرين في عموم الضفة الغربية المحتلة، والصامدين في قطاع غزّة، والداخل المحتل، وفي الشتات، لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وسيقفون بكلّ قوّة وبسالة لإحباطه، والتصدّي له".

ودعت "حماس" في بيانها إلى "جماهير الشهب الفلسطيني إلى شدّ الرّحال والرّباط في المسجد الأقصى المبارك، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأقصى والمقدسات، والوقوف سدّاً منيعاً كالبنيان المرصوص، ردعاً للمتطرّفين وكبحاً لجماحهم، وانتصاراً وحماية للقدس والأقصى".

وأهابت بالدول العربية والإسلامية إلى التحرّك العاجل، ومنع هذا الانتهاك الخطير لحرمة الأقصى ومشاعر المسلمين قاطبة، والتداعي لتحمّل المسؤولية التاريخية في حماية القدس والمسجد الأقصى، ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة تصعيد وإرهاب الاحتلال الصهيوني الذي يستهدف قبلة المسلمين الأولى".

وطالبت "حماس" الهيئات والمنظمات الدّولية إلى اتخاذ كلّ الخطوات لمنع هذا الخطر؛ الذي يمكن أن يؤدّي إلى اشتعال المنطقة بكاملها.

المصدر / فلسطين أون لاين