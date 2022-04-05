تقرير: تصاعد المقاومة النوعية بالضفة خلال الربع الأول من 2022

أكد تقرير فلسطيني دوري، تصاعد المقاومة النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمعدل العمليات في أول ثلاثة أشهر في الأعوام السابقة، عدا عام 2021.

وأظهرت الأرقام التي رصدها مركز معلومات فلسطين "معطى" تصاعدا مضطردا لعمليات المقاومة المسلحة، مقابل عمليات الطعن والدهس، لافتا إلى أن عمليات إطلاق النار تجاه أهداف الاحتلال تصاعدت من (51) عملية خلال عام 2018، إلى (132) عملية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2022.

وشهد عام 2018 تنفيذ المقاومة لـ(186) عملية مؤثرة، في الوقت الذي شهد فيه عام 2019 (166) عملية مؤثرة، في حين بلغت في عام 2020 (97) عملية.

وصعدّت المقاومة من عملياتها عام 2021، وقد بلغت (308) عمليات بالنظر لهبة القدس، ووصلت إلى (165) عملية في الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام.

وبالنظر إلى معدل العمليات المؤثرة خلال 3 شهور من كل عام من الأعوام الخمسة محل المقارنة، فإن معدل العمليات سجل (47) عملية عام 2018، ليصل إلى (42) خلال 2019، و(24) خلال 2020، و(77) خلال 2021، بينما وصل إلى (165) عملية في 2022، حتى الآن.

وبحسب مركز "معطى"، تساوى عدد قتلى الاحتلال من هذه العمليات خلال الشهور الثلاثة من العام الجاري، مع مجموع القتلى خلال الأعوام 2019، و2020، و2021.

وأفاد بأن معدل خسائر الاحتلال خلال 3 شهور من كل عام، بما يشمل القتلى والجرحى، يظهر أن خسائر الاحتلال في الشهور الأولى من عام 2022 تزيد بقليل عن خسائره خلال العام الماضي كله، وتقترب من مجموع خسائره خلال الأعوام (2018، 2019، 2020).

المصدر / فلسطين أون لاين