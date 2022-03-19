"حماس": العملية البطولية في القدس تؤكد تصاعد الفعل المقاوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، أن العملية البطولية التي وقعت صباح اليوم في مدينة القدس المحتلة، تأكيد على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة".

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي: إنّ "المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وطرد الجيش المحتل والمستوطن المغتصب لها".

وشدد على أنّ "روح التضحية التي تسري في شبابنا هي الضمان الأكيد لانتصار ثورتنا المباركة على المحتل الصهيوني".

وختم بالقول: إنّ "هذه الثورة لن تتوقف أو تتراجع حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم، بإصابة مستوطن بجروح في (عملية طعن) غرب مدينة القدس.



وذكرت القناة 12 العبرية، أن "منفذ العملية أصيب بجروح جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل جنود الاحتلال، نُقل على إثرها إلى المستشفى وهو بحالة حرجة".



وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر لحظة إطلاق الرصاص على الشاب الفلسطيني من قبل جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين