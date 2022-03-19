فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": العملية البطولية في القدس تؤكد تصاعد الفعل المقاوم

"المزارع الاستيطانية".. ذراع الاحتلال لالتهام الأراضي في الضفة

الصين تسجل أول حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام

الاحتلال يطلق النار على أراضٍ زراعية في خانيونس

"المياه المعالجة" و"المصايد المطرية" بدائل ضرورية لتأمين المياه للزراعة

غزة تُسجِّل 9 إصابات جديدة  بفيروس "كورونا"

الاحتلال يمنع مواطنين من الضفة دخول "الأقصى"

سياحة العشق والحرية.. نفحة مول

بين تحرير المنظمة واستبدالها

الهيئة الوطنية ومعركة سيف القدس

إعلان تيك توك داخلي

"حماس": العملية البطولية في القدس تؤكد تصاعد الفعل المقاوم

19 مارس 2022 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
...
وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، أن العملية البطولية التي وقعت صباح اليوم في مدينة القدس المحتلة، تأكيد على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة".

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي: إنّ "المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وطرد الجيش المحتل والمستوطن المغتصب لها".

وشدد على أنّ "روح التضحية التي تسري في شبابنا هي الضمان الأكيد لانتصار ثورتنا المباركة على المحتل الصهيوني".

وختم بالقول: إنّ "هذه الثورة لن تتوقف أو تتراجع حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم، بإصابة مستوطن بجروح في (عملية طعن) غرب مدينة القدس.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن "منفذ العملية أصيب بجروح جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل جنود الاحتلال، نُقل على إثرها إلى المستشفى وهو بحالة حرجة".

وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر لحظة إطلاق الرصاص على الشاب الفلسطيني من قبل جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #عملية طعن #حازم قاسم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة