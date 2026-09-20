هاتريك رافينيا تقود برشلونة للفوز 3-1 على إشبيلية بالدوري

حافظ برشلونة على سجله المثالي هذا الموسم بفوزه 3-1 على مضيفه إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة ‌القدم، مساء السبت، بفضل ثلاثية رافينيا.

وتقدم إشبيلية في النتيجة في الدقيقة 18 بضربة رأس من يوسف فوفانا، لكن رافينيا أدرك التعادل بعد أربع دقائق قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني ليحسم فوز برشلونة السابع على التوالي في الدوري.

وبذلك، ابتعد برشلونة المتصدر بفارق ست نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يواجه أتليتيكو مدريد غدا الأحد.

وكان إشبيلية ندا لبرشلونة في البداية وتصدى الحارس أوديسياس فلاخوديموس ببراعة لمحاولة من الأمين جمال.

ثم أصبح أصحاب الأرض ثاني فريق يتقدم على برشلونة هذا الموسم، عندما أرسل فيلكس كوريا تمريرة عرضية من اليسار ووضع فوفانا الكرة برأسه في الشباك متفوقا على دومينيك ليفاكوفيتش، الذي شارك بدلا من جوان جارسيا المصاب.

ورد برشلونة سريعا عندما انطلق رافينيا مستغلا تمريرة أندرياس كريستنسن وتغلب بهدوء على فلاخوديموس.

واصل إشبيلية إزعاج برشلونة، الذي كان يواجه صعوبة في صنع الفرص، وكاد صاحب الأرض أن يستعيد التقدم قبل نهاية الشوط الأول. أرسل فوفانا تمريرة خلفية رائعة إلى كوريا، لكن رودري ‌تدخل في الوقت المناسب ليحول دون تسجيل الهدف.

وسجل رافينيا هدفه الثاني برأسه في الدقيقة 52 بعد ‌تحرك رائع من جمال داخل منطقة الجزاء، وكاد البرازيلي أن يسجل هدفه الثالث عندما ارتطمت ركلة ركنية بالقائم.

وأكمل رافينيا ثلاثيته في الدقيقة 69، عندما انطلق خلف ‌دفاع إشبيلية مستغلا تمريرة حاسمة أخرى من جمال محرزا هدفه 12 في الدوري في سبع مباريات.

وسيطر برشلونة على الكرة مع تراجع حدة المباراة في الدقائق الأخيرة، وكاد أن يضيف الهدف الرابع مع تراجع ضغط إشبيلية، رغم أن إصابة كريستنسن في الشوط الثاني كانت مصدر قلق لهانز فليك مدرب برشلونة.

وفي وقت سابق اليوم، تعادل أوساسونا 1-1 مع رايو فايكانو، كما تعادل أتليتيك بيلباو سلبيا مع ألافيس. وسحق سيلتا فيجو ضيفه راسينج سانتاندير 5-صفر محققا انتصاره الأول هذا الموسم.

المصدر / وكالات