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إصابتان واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية

20 سبتمبر 2026 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
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حملات اعتقال يومية تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية (أرشيف)

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأحد، اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات واعتقالات، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون طالت فلسطينيين وممتلكاتهم ومركباتهم.

وفي عدد من المناطق، داهمت قوات الاحتلال منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما أخضعت بعض السكان لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم لساعات.

وفي أريحا، هاجم مستوطنون بالحجارة مركبات فلسطينية قرب مستوطنة "متسبيه يريحو" جنوب غرب المدينة، فيما اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مدينة أريحا.

وفي منطقة وادي الشاعر بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت، أصيب مواطنان فجر الأحد جراء اعتداء للمستوطنين عليهما.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين، إحداهما نتيجة طعنة بسكين في الفخذ، فيما أصيب الآخر في الرأس.

وفي الخليل، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، البلدة القديمة.

وفي نابلس، اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب المدينة، وأدوا طقوسا تلمودية في مقام "العزير". كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع تل غرب نابلس وقرية أوصرين جنوب المدينة، وداهمت بناية سكنية واحتجزت شابا خلال اقتحام حي المخفية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قباطية وميثلون جنوب المدينة، فيما اقتحمت بلدة عقابا شمال طوباس وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت أيمن قاسم عقب مداهمة منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، وداهمت عددا من المنازل.

وفي خربة فراسين قرب بلدة يعبد غرب جنين، أقدم مستوطنون على قطع 30 شجرة جوافة تعود للمواطن خالد محمد عمارنة، في اعتداء جديد على ممتلكات الفلسطينيين ومصادر رزقهم.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين قطعوا الأشجار في المنطقة، في إطار اعتداءات متواصلة تستهدف الأراضي والمزارعين الفلسطينيين، وسط تصاعد هجمات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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