هيئة علماء فلسطين تهاجم رفع المغرب تمثيله الدبلوماسي مع الاحتلال

هاجمت هيئة علماء فلسطين قرار المغرب رفع مستوى تمثيله الدبلوماسي مع الاحتلال إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء، معتبرة أن الخطوة تمثل انتقالًا إلى مرحلة أعلى من التطبيع السياسي، في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة على قطاع غزة وتتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت الهيئة، في بيان صدر الخميس، إن رفع التمثيل الدبلوماسي ليس مجرد تعديل بروتوكولي، بل يعكس توثيقًا للعلاقة مع قوة احتلال، ويحمل دلالات سياسية وأخلاقية قاسية، خصوصًا في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وفي وقت تتخذ فيه دول أوروبية إجراءات للضغط على الاحتلال.

وأضافت أن الخطوة تتناقض مع الموقف الشعبي المغربي الداعم لفلسطين والقدس، مشيرة إلى أن الشارع المغربي كان حاضرًا بقوة في الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية، وأن التطور الدبلوماسي لا يعكس هذا الموقف الشعبي.

ودعت الهيئة علماء المغرب ومؤسساته العلمية والشرعية إلى إعلان موقف واضح من رفع مستوى العلاقات، كما طالبت الشعب المغربي بالتعبير عن رفضه للخطوة بالوسائل المتاحة في المجال العام.

كما دعت شعوب الأمة إلى متابعة الخطوات الرسمية المتعلقة بتوسيع العلاقات مع الاحتلال، وعدم السماح بتحويل التطبيع إلى أمر معتاد، مؤكدة أن التاريخ سيحفظ مواقف من وقف مع المظلوم في أوقات الأزمات.

وكان المغرب والاحتلال والولايات المتحدة قد أعلنوا، في بيان ثلاثي مشترك صدر الأربعاء من نيويورك، اتفاقًا يقضي برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الرباط و"تل أبيب" إلى درجة السفارات الكاملة وتبادل السفراء رسميًا.

وجاء الإعلان عقب قمة دبلوماسية عُقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضمنت تفاهمات مشتركة بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، برعاية السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز.

وتضمن البيان تجديدًا رسميًا ومكتوبًا من واشنطن و"تل أبيب" للاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع الإقليمي.

المصدر / فلسطين أون لاين