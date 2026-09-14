شهيد و7 إصابات بنيران وقصف الاحتلال على غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 7 آخرين بجراح، اثنان وصفت جراحهما بالخطيرة، اليوم الإثنين، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن بنيران قوات الاحتلال قرب المكعبات الصفراء في مواصي رفح جنوبي القطاع.

كما أصيب 6 مواطنين، أحدهم بجروح خطيرة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة محيط مفترق دريم بالاس غربي مدينة خان يونس.

وفي وسط خان يونس، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في شارع القسام، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وكانت مدفعية الاحتلال قصفت صباح اليوم المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، فيما قصفت المدفعية المتمركزة شرقي المدينة مناطق غربي مدينة رفح.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه المناطق الغربية لسواحل رفح وخانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي شمال القطاع أيضًا، أطلقت آليات ومسيرات الاحتلال النار بكثافة تجاه منازل المواطنين في مشروع بيت لاهيا.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، في وقت تجاوزت فيه حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أكثر من 73 ألف شهيد و174 ألف مصاب، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين