الفشار والرجيم.. هل يساعد على إنقاص الوزن؟

يُعد الفشار من أشهر الوجبات الخفيفة انتشارًا حول العالم، كما يمكن أن يكون خيارًا غذائيًا صحيًا عند تحضيره بطريقة مناسبة، نظرًا لاحتوائه على عدد من العناصر الغذائية المهمة، أبرزها الألياف الغذائية والبروتينات والفيتامينات والمعادن.

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت معلومات عديدة حول فوائد الفشار للرجيم ودوره في إنقاص الوزن، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن مدى فعاليته في الحمية الغذائية، والأسباب التي تجعله خيارًا مناسبًا بين الوجبات، إلى جانب أفضل الطرق لتحضيره بصورة صحية.

العلاقة بين الفشار والرجيم

يرجع أصل الفشار إلى الذرة، وهي من الحبوب الكاملة التي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، ويمكن إدراجها ضمن الأنظمة الغذائية الهادفة إلى إنقاص الوزن.

ويُعتبر الفشار من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية خلال فترة الرجيم، خاصة أنه قد يساعد على الشعور بالشبع والسيطرة على الجوع، ما يساهم في الحد من الإفراط في تناول الطعام.

لكن الاستفادة من الفشار خلال الرجيم تعتمد بصورة كبيرة على طريقة تحضيره والكمية المتناولة؛ إذ إن إضافة كميات كبيرة من الزبدة أو الزيوت أو الملح قد تقلل من قيمته كخيار صحي.

ما فوائد الفشار للرجيم؟

ترتبط فوائد الفشار للرجيم بالعناصر الغذائية التي يحتوي عليها، ولا سيما الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع، الأمر الذي قد يدعم التحكم في كمية الطعام المتناولة خلال اليوم.

كما أن اختيار الفشار المحضر بطريقة صحية يمكن أن يجعله وجبة خفيفة مناسبة ضمن نظام غذائي متوازن، بدلًا من بعض الوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات والدهون.

لذلك، فإن الفشار بحد ذاته لا يُعد وسيلة سحرية لإنقاص الوزن، وإنما يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن عند تناوله باعتدال وتحضيره بطريقة مناسبة.

كيف نحضر الفشار بطريقة صحية؟

للحصول على فوائد الفشار ضمن الرجيم، يُنصح بالابتعاد عن الإضافات عالية السعرات، مثل كميات كبيرة من الزبدة والزيوت، مع التحكم في كمية الملح المضافة.

كما يُفضل اختيار حبوب الذرة الكاملة وتحضير الفشار في المنزل، بما يتيح التحكم في المكونات والكميات المستخدمة.

وفي سياق متصل، تتداول معلومات حول ضرورة نقع الذرة المستخدمة لتحضير الفشار قبل استخدامها، فهل هذه الخطوة ضرورية فعلًا؟ وما أفضل الطرق لتحضير بوشار صحي خلال فترة الرجيم؟

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات