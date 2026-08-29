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غزة في حضرة الوحدات.. زيارة تختصر حكاية وطن

29 اغسطس 2026 . الساعة 21:35 بتوقيت القدس
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جانب من الزيارة.

استقبل نادي الوحدات الأردني، وفداً من جمعية المرأة الأردنية، برفقة عدد من الجرحى من أبناء قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في الأردن، في زيارة حملت أبعاداً إنسانية ووطنية عكست عمق العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني.

وتخللت الزيارة حضور جانب من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات، حيث تابع الضيوف تحضيرات الفريق، وسط أجواء جسدت مشاعر التضامن والمحبة والتلاحم بين أبناء الشعبين.

وكان في استقبال الوفد رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور، والرئيس الفخري عماد الدميسي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، الذين رحبوا بالضيوف وأعربوا عن اعتزازهم بهذه الزيارة، مؤكدين أن نادي الوحدات سيبقى مساحة تجمع الأردنيين والفلسطينيين تحت راية الرياضة والإنسانية.

ولم تكن الزيارة مجرد لقاء عابر، بل مشهد اختصر حكاية وطن وشعبين تجمعهما الأرض والهوية والوجع والأمل.

المصدر / عمان/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #جرحى غزة #نادي الوحدات الأردني

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