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متظاهرون يطلقون طائرات ورقية وسط باريس تضامنا مع أطفال غزة

29 اغسطس 2026 . الساعة 20:34 بتوقيت القدس
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جانب من التظاهرة التضامنية.

تظاهر متضامنون في العاصمة الفرنسية باريس، دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية.

ورغم هطول الأمطار، تجمع مؤيدون لفلسطين قرب ساحة الباستيل التاريخية، وساروا باتجاه نافورة الأبرياء وسط العاصمة.

وحمل المتظاهرون أغصان الزيتون، ورددوا هتافات من بينها: «هناك إبادة جماعية في غزة، لن نصمت» و«أطلقوا سراح 10 آلاف أسير فلسطيني».

كما أطلق المتظاهرون طائرات ورقية تحمل رسومات للعلم الفلسطيني، احتجاجًا على حرمان أطفال غزة من حقهم في اللعب بالطائرات الورقية.

وطالب المشاركون بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطباء، كما كتبوا أرقامًا على وجوههم وأذرعهم احتجاجًا على قيام "إسرائيل" بوضع أرقام على جباه بعض الفلسطينيين الذين تحتجزهم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد زعمت نهاية الأسبوع الماضي أن طائرات ورقية أُطلقت من قطاع غزة وسقطت في مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود، ما أثار حالة من القلق بين الإسرائيليين.

وعقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس اجتماعًا أمنيًا بشأن ذلك، وهددا بتصعيد الهجمات وتهجير الفلسطينيين قسرًا في حال استمر إطلاق الطائرات الورقية.

وقالت حركة حماس إن هذه الطائرات الورقية يطلقها أطفال، وإن "إسرائيل" تستخدمها "ذريعة" لشن هجمات على غزة.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#فرنسا #أطفال غزة #الطائرات الورقية

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