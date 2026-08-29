حماس تحذر من تداعيات إغلاق مدارس لـ"أونروا" في لبنان

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان، إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مدرستي رفح في مدينة طرابلس شمالي لبنان، والبيرة في مخيم برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، محذرة من تداعيات هذه الإجراءات على خدمات اللاجئين الفلسطينيين ومستقبل قضيتهم.

وأوضح جهاز العمل الجماهيري لحماس في لبنان، أنه يتابع إغلاق المدرستين إلى جانب توجه "أونروا" لنقل مدرسة القدس في مخيم برج البراجنة من موقعها الحالي، معتبرا أن هذه الإجراءات تمثل "استمراراً لخطة مبرمجة" تؤدي إلى وقف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ورفضت بشدة قرار إغلاق المدرستين، مؤكدة وقوفها إلى جانب أهالي الطلاب الرافضين لهذه الإجراءات، ودعت "أونروا" إلى الاستماع إلى مطالبهم والتراجع عن قرارات الإغلاق.

واعتبرت أن إغلاق المدرستين يأتي بعد سلسلة من القرارات التي أدت، إلى "تقليص هائل" في الخدمات الصحية والتعليمية، مشيرة إلى أن ذلك انعكس على عدد من المراكز الصحية والمدارس، إضافة إلى تراجع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للاجئين.

وحذرت حماس من أن استمرار هذه السياسات ستكون له "نتائج خطرة" على قضية اللاجئين الفلسطينيين ومستقبلهم وحقوقهم الوطنية، معتبرة أن تراجع خدمات "أونروا" لا يقتصر أثره على الجانب المعيشي، وإنما يطال قضية اللاجئين وحقوقهم الأساسية.

ودعت وكالة "أونروا" إلى التراجع عن قرارات إغلاق المدارس وتطوير خدماتها، بدلاً من تقليصها، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويأتي موقف حماس في ظل تصاعد الاعتراضات الفلسطينية على قرارات "الأونروا" المتعلقة بالمدارس والخدمات التعليمية في لبنان، حيث سبق أن صدرت مواقف من جهات فلسطينية وأهالي طلاب رفضت إغلاق مدرسة رفح في طرابلس ومدرسة البيرة في برج البراجنة، وحذرت من انعكاسات ذلك على الطلاب والأسر الفلسطينية.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين: