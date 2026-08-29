مصر والتعاون الإسلامي تؤكدان رفض المساس بمكانة القدس

أكدت جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، رفض أي إجراءات من شأنها المساس بالمكانة الدينية والتاريخية لمدينة القدس أو تغيير طابعها، مشددين على ضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والممنهجة فيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تناول خلاله الجانبان أبرز التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى جهود دعم الأمن والاستقرار والتنمية في الدول الإسلامية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم السبت، إن عبد العاطي أكد خلال الاتصال أهمية دور منظمة التعاون الإسلامي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هويتها، إلى جانب ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة ومقدساتها.

وشدد الوزير المصري على دعم القاهرة للأمين العام الجديد للمنظمة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز دور المنظمة وتطوير آليات عملها بما يسهم في خدمة قضايا ومصالح الدول الأعضاء وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وهنأ عبد العاطي ولد الشيخ أحمد بمناسبة توليه مهام منصبه عقب اعتماد الدول الأعضاء في المنظمة تعيينه أمينا عاما في 27 أغسطس/ آب، معربًا عن تقدير مصر لخبراته الدبلوماسية والأممية وثقتها في قدرته على الإسهام في تعزيز دور المنظمة.

من جانبه، أعرب ولد الشيخ أحمد عن تقديره لتهنئة وزير الخارجية المصري ودعم القاهرة لترشيحه للمنصب، مؤكدا حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر والاستفادة من خبراتها ودورها في دعم قضايا العالم الإسلامي.

والخميس، انتخبت منظمة التعاون الإسلامي ولد الشيخ أحمد، أمينا عاما لها، وذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة بمقر الأمانة العامة بمدينة جدة السعودية.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين: