المستوطنون يقفون وراء نحو 89% من حرائق ممتلكات الفلسطينيين بالضفة

أفادت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية بأن المستوطنين الإسرائيليين مسؤلون عن نحو 89% من إجمالي الحرائق التي استهدفت ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع عام 2023.

ووفقاً لتقرير رسمي صادر عن الهيئة، تم توثيق 900 حريق طالت منازل ومنشآت ومركبات وأراضٍ زراعية فلسطينية في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى 10 يوليو/ تموز 2026.

وأوضحت البيانات التفصيلية أن المستوطنين تسببوا بإشعال 799 حريقاً، وهو ما يعادل نسبة 88.8% من المجموع الكلي. في حين تُعزى 101 حريقاً أخرى (بنسبة 11.2%) إلى اعتداءات مباشرة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي.

وتشير التقديرات إلى تصاعد ملحوظ ومستمر في هذه الانتهاكات المنظمة على مدار السنوات الأخيرة، متمركزة بشكل خاص في المحافظات التي تتعرض لهجمات استيطانية مكثفة كحافظتي نابلس ورام الله والبيرة، في إطار محاولات للتضييق على المواطنين الفلسطينيين ومحاربتهم في مقومات صمودهم وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين