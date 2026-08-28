بين الخوف والتكيف: كيف يصنع الغزيون توازنهم النفسي؟

في كل حرب، هناك سؤال يتكرر:

كيف يستطيع الإنسان أن يعيش وسط هذا الكم الهائل من الخوف؟

كيف ينام وهو لا يعرف ماذا سيحدث غدًا؟

كيف يضحك وهو يحمل في داخله صورًا مؤلمة؟

كيف يستمر في تفاصيل الحياة اليومية في حين يشعر أن العالم من حوله غير مستقر؟

قد يبدو الأمر للبعيدين عن التجربة تناقضًا، لكنه في الحقيقة إحدى أعقد قدرات الإنسان النفسية:

القدرة على التعايش مع الخوف دون أن يسمح له بالسيطرة الكاملة.

🍀 الغزي لا يعيش بلا خوف

من الأخطاء الشائعة في فهم نفسية الناس في الحروب الاعتقاد بأن استمرارهم يعني أنهم لم يعودوا يخافون.

لكن الحقيقة مختلفة.

الغزي يخاف.

يخاف على أبنائه،

على بيته،

على مستقبله،

على من يحب.

الخوف ليس غيابًا عند الإنسان القوي، بل هو جزء من إنسانيته.

الفرق أن الإنسان مع مرور الوقت يتعلم كيف يحمل خوفه، لا كيف يلغي وجوده.

🍀 من الخوف إلى التكيف

عندما يواجه الإنسان خطرًا مستمرًا، يبدأ العقل في البحث عن طريقة جديدة للتعامل مع الواقع.

وهنا يظهر مفهوم التكيف النفسي.

والتكيف لا يعني أن الإنسان أصبح مرتاحًا لما يحدث،

ولا يعني أنه تقبل الألم،

بل يعني أنه وجد طرقًا تساعده على الاستمرار رغم وجود الألم.

👈 قد يكون التكيف في:

تنظيم اليوم حول أبسط الأولويات.

البحث عن لحظات طبيعية وسط الفوضى.

الاهتمام بالأبناء رغم القلق.

مساعدة الآخرين رغم الحاجة للمساعدة.

🍀 العقل يبحث عن مساحات أمان صغيرة

في الأزمات الكبرى، لا يستطيع الإنسان دائمًا أن يجد أمانًا كاملًا.

لكن النفس البشرية بارعة في صناعة ما يمكن تسميته بـ مساحات الأمان الصغيرة.

قد تكون: جلسة مع العائلة،

كوب شاي مع شخص نحبه،

دعاء في لحظة هدوء،

ضحكة طفل،

أو حديثًا عابرًا مع جار.

هذه التفاصيل قد تبدو بسيطة لمن يعيش حياة مستقرة، لكنها في الحرب تصبح أدوات نفسية للحفاظ على التوازن.

🍀 الروتين اليومي: مقاومة الفوضى

الحرب تحاول أن تجعل كل شيء غير متوقع.

متى يأتي الخطر؟

متى يتوفر الاحتياج الأساسي؟

ماذا سيحدث غدًا؟

ولهذا يصبح الحفاظ على بعض الروتين اليومي فعلًا نفسيًا مهمًا.

إعداد الطعام،

تعليم الأطفال،

ترتيب المكان،

القيام بالعمل الممكن..

كل ذلك يرسل رسالة للعقل:

"ما زال هناك جزء من الحياة نستطيع التحكم به."

🍀 التضامن الاجتماعي: العلاج الذي لا يُكتب في الوصفات

من أهم مصادر القوة النفسية في المجتمع الغزي العلاقات الاجتماعية.

فالإنسان لا يواجه الحرب كفرد فقط، بل ضمن شبكة من الناس.

الجيران، الأقارب، الأصدقاء، وحتى الغرباء أحيانًا، يصبحون جزءًا من منظومة الدعم.

عندما يشعر الإنسان أن هناك من يشاركه الحمل، يصبح الحمل أخف.

فالإنسان قد يتحمل الألم، لكنه يجد صعوبة أكبر في تحمله وحده.

🍀 لكن التكيف له ثمن

من المهم ألا نخلط بين التكيف والصحة الكاملة.

فالإنسان قد يبدو متماسكًا، لكنه يحمل في داخله إرهاقًا كبيرًا.

قد يعتاد الخطر، لكنه لا يعني أن الخطر لم يترك أثره.

وقد يستمر، لكنه يحتاج إلى وقت ومساحة حتى يستعيد عافيته النفسية.

ولهذا فإن احترام تعب الناس لا يقل أهمية عن الإعجاب بصمودهم.

🍀 بين الصمود والإنهاك

التوازن النفسي في الحرب ليس حالة ثابتة.

هناك أيام يشعر فيها الإنسان بالقوة،

وأيام يشعر فيها بالعجز.

لحظات أمل،

ولحظات خوف.

وهذا طبيعي.

فالإنسان ليس آلة صمود، بل كائن يتغير حسب الظروف.

والقوة الحقيقية ليست في ألا نسقط أبدًا،

بل في أن نجد من يساعدنا على النهوض عندما نسقط.

🍀 الخاتمة

الغزي لا يعيش لأنه فقد الإحساس بالخطر،

بل لأنه تعلم كيف يعيش رغم وجوده.

هو لا ينتصر على الخوف بإلغائه،

بل بإعادة وضعه في حجمه الطبيعي.

فالحياة في الحرب ليست غياب الألم،

بل القدرة على إيجاد معنى ومساحة أمل رغم الألم.

وربما هذا هو السر الذي لا يفهمه كثيرون:

أن الإنسان لا يحتاج دائمًا إلى ظروف مثالية ليحيا..

لكنه يحتاج إلى سبب يستمر من أجله.

المصدر / فلسطين أون لاين