روسيا تهاجم كييف بالصواريخ الباليستية و600 مسيّرة تستهدف موسكو

شنت روسيا هجوما آخر بالصواريخ الباليستية خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما أفادت السلطات اليوم الأحد.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، إنه سمع دوي انفجارات في العاصمة، وحث السكان على البقاء في الملاجئ أثناء نشر طواقم الطوارئ.

وكتب كليتشكو على تليغرام أنه أبلغ عن اندلاع حرائق في مواقع متعددة. وذكرت الإدارة العسكرية للمدينة أن شخصا واحدا أصيب.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم تسجيل هجمات بالصواريخ والقنابل الانزلاقية والطائرات المسيرة في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينتا كريمنشوك وكريفي ريه.

وفي روسيا، تعرضت موسكو ليل السبت الأحد لهجوم بحجم نادر استُخدمت فيه 600 طائرة مسيّرة وأوقع ثلاثة جرحى، على ما أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين.

وأوضح سوبيانين عبر منصة “ماكس” المدعومة من الحكومة أنه “منذ مساء أمس وحتى الساعة 6,30 (3,30 ت غ) اليوم، كانت 600 مسيّرة تحلق باتجاه منطقة موسكو، دُمرت منها 201″، وذلك في وقت كثفت أوكرانيا هجماتها على عمق الأراضي الروسية مستهدفة بصورة خاصة منشآت الطاقة والتجارة الإلكترونية.

وفي روستوف بجنوب روسيا، أعلن يوري سليوسار حاكم المنطقة التي تتقاسم حدودا مشتركة مع أوكرانيا، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح في هجوم وقع خلال الليل.

كما أشار سليوسار إلى تضرر مبان سكنية وصناعية في منطقة كامينسكي.

وفي رومانيا، ذكرت وزارة الدفاع اليوم ‌الأحد، أن طياراً إسبانياً يقود مقاتلة إف-18 في مهمة حراسة جوية تابعة لحلف حلف شمال الأطلسي، أسقط طائرة مسيرة انتهكت المجال الجوي بشكل غير قانوني.

وهذه هي رابع طائرة مسيرة يجري إسقاطها هناك هذا العام.

وتشترك هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي في حدود برية ‌بطول 614 كيلومترا مع أوكرانيا، وشهدت ‌انتهاكات متكررة لمجالها الجوي من قبل طائرات روسية مسيرة ‌على مدار السنوات الأربع الماضية، فضلا عن وجود ألغام عائمة في البحر الأسود عبر طرق تجارية وطاقة رئيسية.

المصدر / وكالات