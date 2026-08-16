قوات الاحتلال تتوغل بالرفيد بالقنيطرة

أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيليي توغلت، فجر الأحد، في بلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوبي سورية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش شملت عددا من المنازل.

ويأتي التوغل في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سورية، والتي تشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز ونقاط عسكرية، في خرق متواصل للسيادة السورية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أدان الانتهاكات الإسرائيلية، داعيا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في جنوب البلاد.

وتزامنا مع ذلك، أفادت تقارير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنجز نحو 80% من أعمال حفر الخنادق ضمن مشروع "الشرق الجديد"، الممتد على طول المنطقة العازلة من مجدل شمس حتى حوض اليرموك في ريف درعا، بهدف تحصين الحدود الإسرائيلية السورية بخنادق وسدود ترابية.

وبحسب المعطيات ذاتها، يسيطر اللواء 474 في جيش الاحتلال على شريط أمني داخل المنطقة، يضم نحو تسع نقاط تفتيش بحجم سرية، إلى جانب تسيير دوريات في القرى والمناطق المفتوحة، خصوصا في قطاع الجولان الجنوبي.

وتصاعدت التحركات الإسرائيلية في جنوب سورية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وإعلان "إسرائيل" انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، والسيطرة على المنطقة العازلة.

المصدر / فلسطين أون لاين