10 إصابات واعتقالات في اعتداءات للاحتلال والمستوطنين بالخليل

أصيب 10 مواطنين، اليوم الأحد، بينهم اثنان بالرصاص الحي، و8 جراء الاعتداء عليهم بالضرب، خلال هجمات نفذها مستوطنون إرهابيون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من المواطنين ومداهمة منازل والاعتداء على سكانها.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات خلال هجوم المستعمرين وقوات الاحتلال على حارة الجعبري في منطقة الرأس بمدينة الخليل، بينها إصابتان بالرصاص الحي؛ الأولى لمواطن يبلغ من العمر 60 عاما، أصيب في الظهر واليد، فيما أصيب مواطن آخر (46 عاما) بالرصاص، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.

وأضاف أن 8 مواطنين أصيبوا جراء الاعتداء عليهم بالضرب، بينهم سيدة تبلغ من العمر 66 عاما، مشيرا إلى نقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي منطقة بيت عينون شرق الخليل، نفذ مستوطنون هجوما مماثلا على عائلة زلوم، واعتدوا على أكثر من 20 مواطنا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شابا، ونقلتهم إلى البؤرة الاسنيطانية القريبة للتحقيق معهم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقوميا، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش طالت منازل المواطنين، واعتدت بالضرب المبرح على عدد منهم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح ورضوض، قدمت لهم طواقم الهلال الأحمر العلاج ميدانيا.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، شابا، عقب مداهمة منزل عائلته.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزلا في منطقة المنطرة، وألحقت أضرارا مادية بمحتوياته، قبل اعتقال الشاب مالك أحمد يوسف بريغيث (20 عاما).

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (الحكومية)، نفذ المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 17 فلسطينيًا خلال النصف الأول من عام 2026.

ومع بدء الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1183 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 25 ألفًا.

المصدر / فلسطين أون لاين