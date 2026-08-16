الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات الظهيرة تكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء: تكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي ساعات الليل يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الاثنين، يكون الجو صيفياً عادياً غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو صيفياً عادياً غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال تأثر بعض المناطق خاصةً الشرقية بحالة عدم الاستقرار من خطر: خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما حذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين القاطنين في مناطق أريحا والأغوار من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، وخطر اشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين