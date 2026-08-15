الثانوية العامة تعود إلى قاعات غزة بعد انقطاع 3 سنوات

شهدت محافظات الوطن، صباح اليوم السبت، بدء الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة لعام 2026، بمشاركة نحو 20 ألف طالب وطالبة، بينهم طلبة متقدمون من خارج الوطن، بالتزامن وفق البرنامج المعتمد.

ويخوض طلبة قطاع غزة الامتحان وجاهيًا وورقيًا داخل القاعات الامتحانية المخصصة لهم، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات جراء حرب الإبادة التي تعرض لها القطاع، وما خلّفته من ظروف استثنائية ألقت بظلالها على مختلف جوانب العملية التعليمية.

وبالتزامن مع ذلك، هيأت وزارة التربية والتعليم الظروف اللازمة لعقد الامتحانات وجاهيًا في قطاع غزة، رغم التحديات والظروف الصعبة، في مسعى لاستعادة انتظام امتحانات الثانوية العامة ودعم مسار تعافي العملية التعليمية والتعلّمية.

وتسعى الوزارة، من خلال عقد الامتحانات حضوريًا، إلى ضمان حق الطلبة في التقدم للامتحان ضمن بيئة منظمة وآمنة قدر الإمكان، بما يسهم في استعادة المسار الطبيعي للعملية التعليمية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين