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خطر يهدد مرضى غزة.. ماذا حلّ بمحطات الأكسجين؟

15 اغسطس 2026 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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شلل محطات الأكسجين يهدد حياة مرضى غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات الأكسجين في القطاع استُنزفت بالكامل، في ظل عملها فوق طاقتها القصوى وتفاقم الأعطال الفنية المتكررة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن 12 محطة أكسجين فقط من أصل 34 محطة ما تزال تعمل، وسط ظروف فنية وميكانيكية بالغة التعقيد، ما يصعّب قدرتها على تلبية احتياجات المرافق الصحية ومقدمي الخدمات من الأكسجين.

وبيّنت أن 4 أجهزة فقط لتعبئة أسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازًا تعمل حاليًا، محذرة من إمكانية توقفها في أي لحظة، في ظل عجز الفرق الهندسية عن استكمال تدخلات الصيانة الطارئة.

وأكدت الوزارة أن توفر الأكسجين "ليس رفاهية طبية"، بل يمثل شريان حياة للعديد من الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة، مشيرة إلى أن المحطات المتبقية تواجه خطر الشلل التام في تزويد المستشفيات والمرضى المنومين في منازلهم بالأكسجين.

وطالبت بالفتح الفوري والمباشر لمسارات إدخال قطع الغيار والمعدات الفنية اللازمة لصيانة محطات الأكسجين، إلى جانب التوريد الطارئ والعاجل لمحطات جديدة، لتفادي توقف الخدمة وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على المرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الصحة #المستشفيات #محطات الأكسجين

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