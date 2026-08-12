الاحتلال يهدم منزلين وعشرات المنشآت التجارية في الضفة والقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين وعشرات المنشآت التجارية في محافظات بيت لحم وجنين والقدس المحتلة، في إطار تصعيد عمليات هدم الممتلكات والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، منزلًا في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المدينة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال هدمت منزل المقدسي محمد محمود الرويضي.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال منزلًا مكونًا من ثلاثة طوابق في قرية المعصرة جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن محمود سليمان زواهرة، وتبلغ مساحة كل طابق منه نحو 200 متر مربع.

وفي جنين، هدمت قوات الاحتلال عشرات المنشآت التجارية المقامة على الشارع الواصل بين دوار مرج ابن عامر وقرية عابا وصولًا إلى مفرق حداد شرق المحافظة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية، إن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت أصحاب هذه المنشآت، البالغ عددها نحو 40 منشأة، بهدمها قبل نحو عشرة أيام.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى الشارع بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين وصعوبة الوصول إلى المنطقة.

وبحسب معطيات محلية، نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز/يوليو الماضي 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، بينها 80 منزلًا مأهولًا، و8 منازل غير مأهولة، و63 منشأة زراعية، و11 منشأة لمصادر الرزق.

المصدر / فلسطين أون لاين