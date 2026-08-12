منح دراسية في الباكستان للعام 2026 – 2027: الفرص والتخصصات وآلية التقديم

محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر عدد من المنح الدراسية للعام 2026/2027 في دولة الباكستان لدرجات البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه. تتيح هذه المنح للطلبة فرصة التنافس وفق شروط وتخصصات محددة لكل جهة مانحة.

ويستعرض لكم موقع فلسطين أون لاين أبرز تفاصيل المنح الدراسية، الجهات المقدمة، وآلية التقديم الرسمية.

تفاصيل المنح الدراسية المتاحة

* منح جامعة الإدارة والتكنولوجيا – لاهور: مخصصة لدرجة البكالوريوس.

* منح مؤسسة الخدمات في الباكستان: مقدمة لدرجتي البكالوريوس والماجستير.

* منح منظمة COMSTECH: مخصصة لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ملاحظة هامة: يستطيع الطالب التقدم للمنافسة على دولة واحدة فقط في هذه المرحلة، ويمكنه التقدم للدول التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

آلية التقديم والشروط

* الخطوة الأولى: تحميل الوثائق المطلوبة إلكترونياً على موقع الوزارة من خلال الطلب الالكتروني.

* طلبة الضفة الغربية: تسليم نسخة من الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس وفق المواعيد المحددة في ورقة التعليمات.

* طلبة غزة: تقديم الطلب الالكتروني الخاص بالوزارة وتحميل جميع الوثائق المطلوبة حسب الموعد المحدد في التعليمات إلى حين عودة الدوام لتسليم الوثائق في مقر الوزارة في حينه، مع التنبيه بأن عدم التقدم إلكترونياً يجعل الطلب لاغياً.

للمزيد من المعلومات حول المنحة وآلية التواصل وعنوان الوزارة يمكن الضغط عبر الرابط التالي، اضغط هـــنا

كيف ترى دور مثل هذه المنح الخارجية في دعم مسيرة التعليم العالي للطلبة في ظل الظروف الراهنة؟ شاركنا برأيك في التعليقات.

المصدر / فلسطين أون لاين