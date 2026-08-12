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150 قتيلاً في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري جراء تفشي الجريمة

150 قتيلاً في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري جراء تفشي الجريمة

12 اغسطس 2026 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
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من مكان وقوع الجريمة

 قتل فلسطيني، صباح الأربعاء، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري إلى 150 قتيلا وقتيلة، في ظل تواصل موجة الجريمة المنظمة، واستمرار نزيف الأرواح من دون مؤشرات على تراجع الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن معظم الضحايا سقطوا جرّاء جرائم إطلاق نار، فيما تتواصل الانتقادات الموجهة إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلية والحكومة، على خلفية ما يوصف بالعجز عن كبح نشاط منظمات الجريمة، والإخفاق في كشف ملابسات العديد من جرائم القتل، وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.

ويواصل تصاعد جرائم القتل تعميق حالة القلق وانعدام الأمان في المجتمع العربي، في وقت تشهد الحصيلة السنوية للضحايا ارتفاعا متواصلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قتلى #الجريمة #الداخل المحتل

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