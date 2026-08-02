اليوم التالي في غزة.. بين الحسابات الدولية واستحقاقات الواقع

لم يعد الحديث عن غزة يقتصر على وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات الإنسانية، بل انتقل إلى مرحلة أكثر تعقيداً تتمثل في رسم ملامح "اليوم التالي". وقد أصبح هذا الملف محوراً للنقاشات الدولية، مع ازدياد المقترحات المتعلقة بإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب، وإعادة بناء مؤسساته، وضمان الأمن والاستقرار، في ظل إدراك متزايد بأن أي تسوية لا تقتصر على إنهاء العمليات العسكرية، بل تمتد إلى معالجة الفراغ السياسي والأمني الذي قد ينشأ بعدها.

وتطرح بعض الأطراف الدولية مقترحات تتعلق بإمكانية نشر قوة دولية أو متعددة الجنسيات تتولى مهام محددة، مثل المساهمة في تثبيت الاستقرار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، ودعم المؤسسات المدنية خلال مرحلة انتقالية. ويستند هذا الطرح إلى تجارب سابقة شهدتها مناطق نزاع أخرى، حيث اضطلعت قوات دولية أو إقليمية بأدوار مؤقتة هدفت إلى الحد من التوتر وتهيئة الظروف أمام الحلول السياسية.

غير أن هذه المقترحات تواجه تحديات كبيرة، إذ ترتبط بمدى قبول الأطراف المعنية بها، وبطبيعة التفويض القانوني الذي قد يصدر عن المؤسسات الدولية، فضلاً عن تحديد مهام تلك القوة ومدتها وآليات عملها. كما يثير هذا الطرح نقاشاً واسعاً بشأن العلاقة بين حفظ الأمن واحترام السيادة، ودور المؤسسات الفلسطينية في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد عدد من المراقبين أن نجاح أي ترتيبات انتقالية لا يعتمد على وجود قوة دولية فحسب، وإنما يرتبط بوجود توافق سياسي يضمن استدامة الاستقرار. فالتجارب الدولية أثبتت أن الحلول الأمنية، مهما بلغت فاعليتها، لا تستطيع وحدها معالجة جذور الأزمات إذا لم تترافق مع مسار سياسي واضح، وإعادة بناء المؤسسات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وفي المقابل، يركز المجتمع الدولي على الجانب الإنساني بوصفه أولوية لا يمكن تأجيلها. فقد أدت سنوات الحرب إلى أضرار واسعة في البنية التحتية، وتراجع الخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان جزءاً لا يتجزأ من أي رؤية لمرحلة ما بعد الحرب. ومن هنا، تبرز أهمية التنسيق بين المنظمات الدولية والجهات المانحة والسلطات المختصة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

كما يرتبط ملف "اليوم التالي" بقضايا إقليمية أوسع، إذ تنظر دول المنطقة إلى مستقبل غزة بوصفه عنصراً مؤثراً في أمن الشرق الأوسط واستقراره. ولذلك، تشارك عدة أطراف إقليمية في المشاورات السياسية والدبلوماسية، انطلاقاً من قناعة بأن استقرار القطاع ينعكس على استقرار المنطقة بأكملها، ويحد من احتمالات تجدد التوترات.

وعلى المستوى الدولي، تتباين الرؤى بشأن شكل الإدارة المستقبلية للقطاع، إلا أن معظمها يتفق على ضرورة منع عودة دوامة العنف، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية أكثر استقراراً. وهذا التوافق النسبي يعكس إدراكاً متزايداً بأن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر الوسائل العسكرية وحدها، بل تتطلب حلولاً سياسية وإنسانية واقتصادية متكاملة.

إن النقاش الدائر حول "اليوم التالي" في غزة لا يتعلق بالمستقبل القريب فحسب، بل يرسم ملامح مرحلة قد تمتد آثارها لسنوات طويلة. ولذلك، فإن نجاح أي ترتيبات انتقالية سيعتمد على قدرتها في تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية، والاحتياجات الإنسانية، والحقوق السياسية، بما يفتح المجال أمام استقرار مستدام يعزز فرص التنمية ويخفف من معاناة السكان.

وفي النهاية، يبقى مستقبل غزة مرهوناً بمدى قدرة المجتمع الدولي والأطراف المعنية على تحويل المبادرات الدبلوماسية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة الخطط، وإنما في توفير الإرادة السياسية والضمانات الكفيلة بتطبيقها، بما يحقق الأمن والاستقرار، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة يكون عنوانها إعادة البناء، وترسيخ السلام، وصون كرامة الإنسان.

المصدر / فلسطين أون لاين