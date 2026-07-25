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توثيق 1570 انتهاكا للاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال أسبوع

25 يوليو 2026 . الساعة 23:58 بتوقيت القدس
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اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية

وثق مركز معلومات فلسطين "مُعطى" 1570 انتهاكا لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، خلال الفترة الممتدة من 17 وحتى 24 تموز/يوليو الجاري.

وأوضح المركز، في تقريره، أن الانتهاكات أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة 45 آخرين، إلى جانب تسجيل 242 حالة اعتقال واحتجاز، و304 اقتحامات، و91 حالة هدم وتدمير ممتلكات.

وأحصى 374 حالة تضييق على الحواجز، و77 واقعة إطلاق نار، و129 اعتداءً ونشاطًا استيطانيًا، إضافة إلى 239 مداهمة للمنازل ومصادرة للممتلكات.

وأشار إلى تسجيل 8 انتهاكات بحق المقدسات، و6 اعتداءات بالضرب، واعتداءين بحق الطواقم الطبية، فضلًا عن 42 حالة إغلاق لمناطق، و3 قرارات إبعاد.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأسفرت الاعتداءات عن استشهاد 1182 فلسطينيا وإصابة الآلاف، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

#جيش الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية المحتلة #هجمات المستعمرين

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