"أونروا" تعيد تأهيل 40 مرفقاً مجتمعياً حيوياً في قطاع غزة

بدأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية الحيوية في مختلف أنحاء قطاع غزة، بتمويل قدره مليون دولار من "مؤسسة القلب الكبير" في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف استعادة الوصول الآمن إلى خدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية والخدمات الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر ضعفاً والنازحين.

ويأتي المشروع في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمرافق الأساسية في قطاع غزة جراء الحرب، وما ترتب عليه من تراجع قدرة السكان، ولا سيما العائلات التي تعرضت للنزوح المتكرر، على الوصول إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بالصحة والسلامة والكرامة الإنسانية.

وكانت "أونروا" و"مؤسسة القلب الكبير" قد وقعتا اتفاقية الشراكة الخاصة بالمشروع في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2025، قبل أن تبدأ الوكالة تنفيذ أعمال إعادة التأهيل في 40 مرفقاً موزعة على مختلف مناطق قطاع غزة.

وانطلقت أعمال تأهيل مرافق الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة في 31 مايو/أيار 2026، فيما بدأت أعمال إعادة تأهيل مساحات الحماية في 13 يونيو/حزيران، تلتها أعمال ترميم مقار الإغاثة والخدمات الاجتماعية في 22 يونيو/حزيران من العام نفسه.

ومن المقرر أن يستمر تنفيذ المشروع حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، ويشمل إعادة تأهيل 10 مرافق للرعاية الصحية الأولية وصحة الأم، و10 مرافق لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم، إلى جانب 10 مساحات للحماية والدعم النفسي والاجتماعي، و10 مراكز إيواء مجتمعية.

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع بشكل مباشر نحو 185 ألف شخص، بينهم طلبة سيتلقون التعليم في الفصول الدراسية المعاد تأهيلها ومساحات التعلم المؤقتة، ومرضى سيحصلون على الرعاية في النقاط الطبية والمراكز الصحية المطورة، إضافة إلى أشخاص سيستفيدون من خدمات الحماية والدعم داخل مساحات آمنة تراعي الخصوصية والسرية.

المصدر / فلسطين أون لاين