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شهيد وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على حي الزيتون وانتشال شهيدين

04 يوليو 2026 . الساعة 18:59 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

استشهد مواطن وأصيب عدد آخر، مساء السبت، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ شهيدين من منطقة تعرضت لقصف سابق شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطن محمد نجيب عاشور استشهد، فيما أصيب عدد من المواطنين، إثر استهداف بطائرة مسيّرة إسرائيلية طال تجمعًا للمواطنين في شارع المراجعة، قرب مفترق عسقولة شرقي مدينة غزة.

وفي سياق متصل، انتشلت طواقم الإنقاذ شهيدين من منطقة الشيماء شمالي بلدة بيت لاهيا، بعدما كانا قد استشهدا جراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقة يوم الخميس الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب وزارة الصحة بلغ إجمالي عدد الشهداء، منذ توقيع الاتفاق نحو 1,066 شهيداً، و3,445 مصاباً، وآلاف النازحين.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قصف إسرائيلي #حي الزيتون #مسيرة إسرائيلية

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