الأرجنتين تنجو من رعب القروش الزرقاء وتصطدم بالفراعنة في دور الـ16

تأهل حامل اللقب منتخب الأرجنتين إلى دور الـ16 لكأس العالم بصعوبة كبيرة، وذلك بعد فوزه على الرأس الأخضر 3-2 في مباراة دور الـ32 التي امتدت لوقت إضافي.

وتألق قائد التانغو ليونيل ميسي الذي سجل هدفا وصنع هدفين، حيث تقدم للأرجنتين في الدقيقة 29، وتعادل ديروي دوارتي للقروش الزرقاء في الدقيقة 59.

وتقدم ليساندرو مارتينز مجددا للأرجنتين في الدقيقة 93، وتعادل مرة أخرى سيدني كابرال للرأس الأخضر في الدقيقة 103، قبل أن يسجل المدافع ديني إديلسون هدف الحسم للمنتخب الأرجنتيني بالنيران الصديقة في مرماه في الدقيقة 111.

وسيتقابل منتخب الأرجنتين في دور الـ16 يوم 7 يوليو/تموز الحالي، مع منتخب مصر الذي كان قد فاز في وقت سابق من يوم الجمعة على أستراليا بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1.

كعادته فرض منتخب الأرجنتين أسلوب الضغط والسيطرة مبكرا، قابله منتخب الرأس الأخضر بدفاع مُحكم واعتماد على الهجمات المرتدة.

لكن رغم الدفاع المنظم من جانب المنتخب الأفريقي، لاحت بعض الفرص الأرجنتينية في الدقائق الأولى أبرزها تسديدة من ميسي تصدى لها الحارس فوزينيا، وأخرى مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 28 وبعد استراحة تناول المياه، أظهر منتخب الأرجنتين وجها هجوميا أكثر شراسة، استطاع من خلاله ليونيل ميسي تسجيل هدف التقدم بعد تمريرة رائعة من ليساندرو مارتينيز، لينفرد بالمرمى ويسجل بطريقة ذكية.

ودفع هذا الهدف منتخب كاب فيردي للتخلي عن طريقته الدفاعية واللعب بشكل أكثر انفتاحا، لكنه لم يهدد مرمى إيميليانو مارتينيز بمحاولات خطيرة.

وتسبب ذلك في مساحات أكبر بالخط الخلفي للرأس الأخضر، كاد يستغلها المنتخب الأرجنتيني في تسجيل هدف ثان قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ازدادت الجرأة الهجومية لمنتخب الرأس الأخضر الباحث عن التعويض، لكن مع ذلك لم يكن مرمى الأرجنتين تحت التهديد، حتى أطلق دوارتي تسديدة أرضية قوية في الدقيقة 54 تصدى لها مارتينيز.

وجاء التعادل بعد الضغط المكثف في الدقيقة 59، عن طريق دوارتي الذي حاول من قبل وتصدى مارتينيز، حيث تلقى تمريرة من ريان مينديز داخل منطقة الجزاء، وأطلق أرضية قوية في شباك حارس أستون فيلا.

وأهدر ميسي فرصة العودة للتقدم من جديد في الدقيقة 62، من جملة مشتركة جعلته في مواجهة المرمى، لكنه سدد بيمناه ليتصدى الحارس فوزينيا.

ودفع مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، بجوليان ألفاريز ونيكو غونزاليس على حساب لاوتارو مارتينيز وتياغو ألمادا في الدقيقة 63.

وتصدى حارس الرأس الأخضر لمحاولة خطيرة من ميسي في الدقيقة 72 من ركلة حرة حصل عليها اللاعب نفسه.

وأنقذ المدافع روبرتو لوبيز فرصة هدف محقق للأرجنتين من عرضية مولينا أمام المرمى مباشرة، ليحولها إلى ركنية في الدقيقة 81.

وأبعد الدفاع مرة أخرى محاولة من عرضية ميسي باتجاه أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 89، وسط مطالبات أرجنتينية بلمسة يد، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ولجأ المنتخبان إلى أوقات إضافية، ومع بداية الشوط الإضافي الأول وتحديدا في الدقيقة 92، سجل المدافع ليساندرو مارتينيز، من متابعة لعرضية ميسي عبر ضربة ركنية، ليتقدم منتخب الأرجنتين 2-1.

مرة أخرى بدأ منتخب الرأس الأخضر في التقدم نحو الهجوم، لكن مع إرهاق بدني لم يشفع له بعض تبديلات المدرب بوبيستا لتجديد الدماء.

وجنى منتخب الرأس الأخضر ثمار الإصرار، ليسجل هدفا ثانيا بطريقة رائعة عن طريق كابرال الذي سدد كرة من مسافة بعيدة سكنت شباك مارتينيز، ليجبر الأرجنتين على التعادل 2-2.

ونشطت الأرجنتين هجوميا من جديد وتصدى فوزينيا لتسديدة ميسي مع نهاية الشوط الإضافي الأول.

وعادت الأرجنتين للتقدم من جديد بهدف ثالث عن طريق كريستيان روميرو برأسية من عرضية ميسي الذي قدم مساهمة تهديفية جديدة في الدقيقة 111، واحتسب الهدف لاحقا كهدف عكسي لديني إديلسون في مرمى فريقه بطريق الخطأ.

وبدد مارتينيز حارس الأرجنتين محاولة جديدة من الرأس الأخضر للتعادل بتصدٍ رائع في الدقيقة 116 ليحول الكرة إلى ركنية.

واستمرت محاولات الرأس الأخضر مع صمود أرجنتيني للنهاية.

المصدر / وكالات