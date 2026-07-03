رونالدو يكتب التاريخ وراموس ينقذ البرتغال بفوز قاتل على كرواتيا

بلغت البرتغال دور الـ16 في كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد أن قلبت تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز 2-1، في تورونتو ليل الجمعة، بعد أن تم إلغاء هدف التعادل للكروات في الدقيقة 15 من الوقت بدلا من الضائع.

افتتح إيفان بيريزيتش التسجيل (53)، لكن كريستيانو رونالدو عادل النتيجة (68 من ركلة جزاء)، قبل إهداء البديل غونسالو راموش بطاقة العبور لمنتخب بلاده (90+4).

ويواجه المنتخب البرتغالي في دور الـ16 إسبانيا الفائزة على النمسا 3-0 في وقت سابق، في أرلينغتون، دالاس الإثنين المقبل.

أكبر لاعب يشارك في مباراة إقصائية في كأس العالم

وأصبح كريستيانو رونالدو (41 عاما) أكبر لاعب يشارك في مباراة إقصائية في تاريخ كأس العالم، وأكبر لاعب يسجّل هدفا في الأدوار الإقصائية.

ودخل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش بنفس التشكيلة التي واجهت غانا في آخر مباريات دور المجموعات (2-1)، وهي تشكيلة بمتوسط أعمار 30 عاما و100 يوم، وهو أعلى متوسط أعمار في الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم منذ نسخة فرنسا 1998 وآخر مباريات كرواتيا بالذات أمام هولندا لتحديد صاحب المركز الثالث: 30 عاما و126 يوما.

شهدت بداية المواجهة إيقاعا سريعا جدا، فسدّد المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير كرة أنقذها الحارس البرتغالي ديوغو كوستا (3).

ولم يتأخر لياو كثيرا في مكافأة مدربه على منحه الثقة والاعتماد عليه، فاخترق من الجهة اليسرى ولعب عرضية تابعها برونو فرنانديس بيمناه من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش تصدّى لها ببراعة (4).

وأهدر المدافع البرتغالي ريناتو فيغا فرصة افتتاح التسجيل، بعدما حوّل برأسه من على حدود منطقة الياردات الست إلى فوق المرمى، كرة لعبها نونو منديس من ركلة ركنية من الجهة اليمنى (16).

تفوق برتغالي واضح

لكن انتهى الشوط الأول سلبيا في ظل تفوق برتغالي واضح على صعيد الاستحواذ (62%) والمحاولات الهجومية (9 مقابل 3) والركلات الركنية (6 مقابل 0).

وتحسّن الأداء الهجومي الكرواتي في بداية الشوط الثاني، فاخترق ماتيو كوفاتشيتش المنطقة البرتغالية، ثم رواغ فيتينيا، قبل تسديد كرة أرضية بيسراه من مسافة قريبة، حولها كوستا ببراعة إلى ركنية (48).

وأطلق بيريزيتش الفرحة الكرواتية، فبعد عرضية لعبها الظهير الأيمن يوسيب ستانيشيتش، تلقى الظهير الأيسر المخضرم الكرة داخل المنطقة، وسددها بيسراه أرضية من مسافة قريبة، استقرت في الزاوية اليمنى (53).

البديل الذهبي

وفي الدقيقة 62، أقحم المدرب الإسباني للبرتغال روبرتو مارتينيس الرباعي برناردو سيلفا وفرانسيسكو كونسيساو وراموس ونيلسون سيميدو بدلا من فيتينيا ونيتو وكانسيلو وفرنانديس تواليا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى "في أيه آر"، عقب خطأ من فلاشيتش على فيغا، ترجمها رونالدو بنجاح (68).

بدوره، تابع كوستا تألقه، فتصدى ببراعة لتسديدة البديل إيغور ماتانوفيتش بيمناه من مسافة قريبة (77).

ومنح البديل الذهبي راموس بطاقة التأهل للبرتغال برأسية من مسافة قريبة عقب عرضية متقنة من لياو من الجهة اليسرى (90+4).

أدرك البديل الكرواتي يوشكو غفارديول التعادل في الوقت القاتل (90+15)، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى (في أيه آر)، بداعي التسلل على باشاليتش.

المصدر / وكالات